Інтерфакс-Україна
Події
15:48 08.05.2025

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

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Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс зазначила, що очікує якнайшвидше перейти до реалізації прийнятої Верховною Радою угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

"Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди", — зазначено в повідомленні на сторінці посольства США у Телеграмі у четвер.

 

Теги: #інвестфонд_відбудови #угода

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