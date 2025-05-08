Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс зазначила, що очікує якнайшвидше перейти до реалізації прийнятої Верховною Радою угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

"Щойно була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи. Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди", — зазначено в повідомленні на сторінці посольства США у Телеграмі у четвер.