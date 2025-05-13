Інтерфакс-Україна
Події
17:10 13.05.2025

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

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Верховна Рада у червні розгляне у цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Знаючи графік роботи парламенту, я думаю, що друге читання, тобто фінальне голосування, відбудеться не раніше, ніж початок червня 2025 року" , - сказав Железняк на брифінгу у вівторок.

Український парламент 13 травня на пленарному засіданні 286 голосами підтримав у першому читанні законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. 

Теги: #законопроєкт #інвестфонд_відбудови

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