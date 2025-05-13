Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

Верховна Рада у червні розгляне у цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Знаючи графік роботи парламенту, я думаю, що друге читання, тобто фінальне голосування, відбудеться не раніше, ніж початок червня 2025 року" , - сказав Железняк на брифінгу у вівторок.

Український парламент 13 травня на пленарному засіданні 286 голосами підтримав у першому читанні законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.