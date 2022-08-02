Мінкульт рекомендував перейменовувати у всій Україні вулиці на честь Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна, Маяковського та ще шести російських діячів

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед.

Як повідомляє пресслужба відомства, значна кількість назв міських вулиць, площ та проспектів в українських містах пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, а здебільшого вони не народилися тут.

У відомстві зазначили, що до десятки найчастіше використовуваних таких топонімів входять названі на честь космонавтів і льотчиків-випробувачів Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова.

Експертна рада міністерства рекомендує під час перейменувань "розглядати можливість заміни зазначених назв" для мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історико-національної топоніміки, йдеться у повідомленні.

"В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого руского міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як "велика російська культура", – пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.