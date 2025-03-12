Латвійська airBaltic підтвердила готовність відновити авіапольоти з України

Керівництво латвійської національної авіакомпанії airBaltic у Києві провели зустріч з заступником міністра розвитку громад та територій Сергієм Деркачем на якій підтвердили наміри стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно.

"Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провів зустріч з керівництвом авіакомпанії airBaltic, що перебувають з візитом в Україні. Серед них – Томас Рамдал, перший віце-президент airBaltic,та Мантас Врубляускас, віце-президент з розвитку мережі. У зустрічі також взяв участь Посол Латвії в Україні Ілгварс Клава", - повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінрозвитку) у Facebook в середу.

Основна тема перемовин – поточний стан цивільної авіації України, можливості підтримки та навчання українських фахівців, аналіз Оцінки ризиків (документу мінімізації ризиків для часткового відкриття повітряного простору), ідеться у повідомленні.

На зустірічі Деркач розповів, що Державіаслужба спільно з Мінрозвитку, "Украерорухом" та військовими наприкінці минулого року підготувала оцінку ризиків. Це документ, що визначає ключові загрози під час часткового відкриття повітряного простору та заходи необхідні для їх мінімізації.

airBaltic готова реінтегрувати Київ та Львів у свою маршрутну мережу, як тільки повітряний простір буде відкрито і будуть отримані всі необхідні підтвердження. Також планує розширити сполучення за межі Риги, з'єднавши Київ з іншими балтійськими столицями – Таллінном і Вільнюсом, повідомила авіакомпанія за підсумками зустрічі у Києві.

"Ми послідовно висловлювали наші плани щодо того, що airBaltic стане першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно, і ми дотримуємося цього зобов'язання. Безпека наших співробітників, пасажирів та операцій завжди буде нашим найвищим пріоритетом, і після нашого другого особистого візиту до Києва підготовка до нашого повернення йде повним ходом. Ми з нетерпінням чекаємо на відновлення життєво важливого повітряного сполучення та сприяння відновленню авіації України", - наголосив за підсумками візиту президент і гендиректор airBaltic Мартін Гаусс.

Під час візиту в Київ представники airBaltic також мали зустріч з керівництвом міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль".

"Ми раді вітати наших шановних партнерів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Цей візит airBaltic знаменує собою важливий крок на шляху до відновлення повітряного сполучення між Україною та світом після війни. Наша команда продовжує тісно співпрацювати з авіакомпаніями з технічних та операційних питань, щоб забезпечити швидке та ефективне відновлення польотів після закінчення війни", - процитувала пресслужба airBaltic гендиректора МА "Бориспіль" Олексія Дубревського.

Він зазначив, що зростаюча зацікавленість міжнародних перевізників у поверненні на український ринок підтверджує готовність авіаційної галузі відновити роботу, як тільки ситуація з безпекою дозволить знову відкрити наш повітряний простір.

Торік у березні CEO airBaltic Мартін Гаусс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що авіакомпанія, щойно дозволить безпекова ситуація, почне виконувати з України польоти до Риги, Вільнюса і Таллінна, а за три-шість місяців після відновлення польотів може розмістити в Києві п'ять власних літаків.

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) – провідна авіакомпанія в країнах Балтії та один з найбільш швидкозростаючих європейських перевізників. Завдяки мережі з майже 130 маршрутів з Риги, Таллінна, Вільнюса, Тампере і, сезонно, Гран-Канарії, airBaltic з'єднує країни Балтії з більш ніж 70 пунктами призначення в Європі, на Близькому Сході, в Північній Африці та на Кавказі. Авіакомпанія експлуатує один з наймолодших флотів в Європі, що складається з 50 літаків Airbus A220-300. 97,97% акцій airBaltic належить державі Латвії. Решта 2,03% належать приватним акціонерам. У січні 2025 року Lufthansa Group оголосила про інвестиції в міноритарний пакет акцій airBaltic, закриття угоди очікується в другому кварталі 2025 року.