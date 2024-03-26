Економіка

16:31 26.03.2024

Латвійська airBaltic заявила про готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси

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Латвійська airBaltic заявила про готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic заявила про готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови, пов'язані з безпекою.

"AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, щойно це стане безпечним", - повідомила компанія в соціальній мережі X за підсумками візиту до Києва в понеділок.

Зустріч виконавчого директора AirBaltic Мартіна Гаусса з віцепрем'єром із відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським відбулася в Києві 25 березня.

AirBaltic (Air Baltic Corporation AS) з'єднує Балтійський регіон із понад 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. У флоті airBaltic 47 літаків Airbus A220-300.

З 2019 року виконувала польоти з аеропортів "Бориспіль" і "Львів". За даними Мінвідновлення, вона перевезла з України понад 300 тис. пасажирів. Літак компанії airBaltic останнім залишив летовище "Бориспіль" у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

Акціонерне товариство airBaltic було засновано 1995 року. Головним акціонером авіакомпанії є Латвійська держава, якій належать 97,97% акцій.

Як неодноразово повідомлялося, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) ще до закінчення повномасштабного вторгнення РФ може дати рекомендацію європейським авіакомпаніям про те, що здійснювати польоти в межах певних повітряних коридорів в Україні безпечно. Влада країни вивчає можливість відкриття одного з аеропортів.

 

Теги: #україна #польоти #airbaltic

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