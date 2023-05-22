"Нова пошта" взяла в "мокрий лізинг" ATR 72 латвійської "RAF-Avia", у майбутньому планує флот із Boeing або Airbus

Авіакомпанія Supernova Airlines, лідер експрес-доставки в Україні ТОВ "Нова пошта" тимчасово взяла в "мокрий лізинг" літак ATR 72 латвійської авіакомпанії "RAF-Avia", за умовами якого рейси будуть виконуватися під позивними партнера, повідомила пресслужба поштового оператора агентству "Інтерфакс-Україна".

"Було досягнуто домовленості з колегами з латвійської авіакомпанії "RAF-Avia" щодо тимчасового використання їхнього літака ATR 72 на маршруті з Риги до Ржешува. Зі свого боку доставка вантажів до/з найближчих логістичних центрів "Нової пошти" в Україні здійснюється наземним транспортом", - зазначили в компанії.

У "Новій пошті" пояснили, що основною причиною використання "мокрого лізингу" літака сторонньої авіакомпанії стали тривалі процедури узгодження використання літаків Supernova Airlines в ЄС. Водночас, щоб прискорити реалізацію планів, компанія використовувала "мокрий лізинг".

Зі свого боку Supernova Airlines, яка раніше презентувала АН-26-100 1978 року випуску зі свого авіапарку, повідомила про плани в майбутньому сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

У компанії уточнили, що використання авіаперевезень економить до п'яти годин на доставці посилок з/до Риги порівняно з вантажівками". "Економія часу для того, щоб ми могли забезпечити якнайшвидшу доставку посилок для них клієнтів - головна наша мета", - наголосили в "Новій пошті".

Як повідомлялося, авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.