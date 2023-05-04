Повідомлено про підозру керівнику російської авіакомпанії, який забезпечив переправлення військових РФ до українського кордону

Українські правоохоронці повідомили про підозру в пособництві у веденні агресивної війни керівнику російської авіакомпанії, який забезпечив переправлення військових РФ до кордону України цивільним повітряним транспортом, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора керівнику російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" повідомлено про підозру у пособництві вищому керівництву РФ та ЗС РФ у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними слідства, керівник компанії повітряного транспорту, виконуючи вказівки вищого керівництва РФ, ЗС РФ і Міністерства транспорту Росії, використав своє службове становище і забезпечив виконання підлеглими працівниками завдання зі своєчасного та безперешкодного здійснення військових перевезень.

"Для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні повітряні судна компанії. Вони здійснювали транспортування мобілізованих ЗС РФ, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України", - наголошується в повідомленні.

У відомстві інформують, що з жовтня 2023 року і дотепер цивільні літаки авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" в АР Крим.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ. Оперативний супровід - Департамент захисту національної державності СБУ.