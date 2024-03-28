Латвійська airBaltic через три-шість місяців після відновлення польотів може розмістити в Києві п’ять власних літаків

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic, щойно дозволить безпекова ситуація, почне виконувати з України польоти до Риги, Вільнюса і Таллінна, а за три-шість місяців після відновлення польотів може розмістити в Києві п'ять власних літаків, розповів CEO airBaltic Мартін Гаусс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми прибули до Києва, щоб сказати – ми маємо чіткий план: тільки-но повітряний простір України буде відкрито, ми негайно розпочнемо польоти. На першому етапі виконуватимемо польоти з України до трьох країн Балтії, які з'єднані з багатьма містами Європи. Цього року airBaltic матиме 130 напрямків зі своїх баз у країнах Балтії. На другому етапі, через три-шість місяців після відновлення польотів, ми плануємо базувати в Києві літаки. Вони виконуватимуть перельоти до столичних і центральних аеропортів Європи", - заявив Гаусс.

За словами CEO airBaltic, на першому етапі буде налагоджено сполучення між Україною та Ригою в Латвії, Вільнюсом - у Литві, Таллінном - в Естонії. Планується сполучити три балтійські країни з аеропортами "Бориспіль" і "Львів" за умови, якщо вони будуть відкриті одночасно. В довгостроковій перспективі, через три-шість місяців після початку роботи, компанія не виключає розміщення в Україні п'яти власних літаків.

Гаусс уточнив, що авіакомпанія хоче сама виконувати рейси, але також готова розглянути укладення кодшерингової угоди. До повномасштабного вторгнення партнером airBaltic в Україні були "Міжнародні авіалінії України", з якими компанія спільно оперувала на рейсах.

"Після повернення ми, звісно, будемо зацікавлені працювати і з іншими українськими авіаперевізниками. Загалом на сьогодні маємо кодшерингові угоди з 23 партнерами - це майже всі найбільші авіаперевізники: Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Emirates Airlines, Turkish Airlines", - сказав CEO airBaltic.

З 2019 року airBaltic виконувала польоти з аеропортів "Бориспіль" і "Львів". За даними Мінвідновлення, компанія перевезла з України понад 300 тис. пасажирів. Літак цієї компанії останнім залишив аеродром "Борисполя" в лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

АТ AirBaltic було засновано 1995 року. Головним акціонером авіакомпанії є Латвійська держава, якій належать 97,97% акцій.

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) сполучає Балтійський регіон із понад 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, в Північній Африці та на Кавказі. У флоті airBaltic - 47 літаків Airbus A220-300. Згідно з планами авіакомпанії, її флот до 2030 року збільшиться вдвічі - до 100 літаків.

Як уже повідомлялося, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) ще до закінчення воєнних дій в Україні може рекомендувати європейським авіакомпаніям, що здійснювати польоти в межах певних повітряних коридорів у країні безпечно.

Влада України вивчає можливість відкриття одного з аеропортів.