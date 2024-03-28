аirBaltic негайно розпочне польоти, як тільки повітряний простір України буде відкрито, – Мартін Гаусс

Ексклюзивне інтерв'ю CEO аirBaltic Мартіна Гаусса агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Альона Манжело

- На тлі вже доволі частих повідомлень про можливе відновлення авіапольотів з України, ваш візит сприймається як ще один потужний сигнал про те, що це можливо. Це ваш перший візит до України після початку повномасштабного вторгнення?

- Після початку повномасштабного вторгнення це мій перший візит до України. Я попросив про зустріч з керівництвом аеропорту "Бориспіль", щоб обговорити можливе відкриття рейсів до України. Нас тепло зустріли. Ми мали можливість не тільки детально ознайомитися з поточним станом аеропорту, переконатись у високому рівні готовності його інфраструктури до відновлення польотів, зокрема обговорити з генеральним директором Олексієм Дубревським поточну ситуацію безпечного відновлення польотів та презентувати плани аirBaltic щодо перезапуску рейсів в Україну.

Ми прибули до Києва, щоб сказати, що маємо чіткий план: тільки-но повітряний простір України буде відкрито, ми негайно почнемо польоти. На першому етапі будемо виконувати польоти з України до трьох країн Балтії, які у свою чергу з’єднані з багатьма містами Європи. Цього року airBaltic матиме 130 напрямів зі своїх баз в країнах Балтії. На другому етапі: за три-шість місяців після відновлення польотів плануємо базувати в Києві літаки, котрі виконуватимуть перельоти в столичні та центральні аеропорти Європи.



- Отже, на першому етапі будете літати до України з трьох країн Балтії?

- У наших планах на першому етапі налагодити сполучення між Україною та Ригою в Латвії, Вільнюсом в Литві, Таллінном в Естонії. Три балтійські країни ми спочатку з’єднаємо з аеропортами "Бориспіль" та "Львів", але мені невідомо, чи будуть вони відкриті одночасно, чи тільки один з них напочатку.

Зокрема, ми літаємо до 19 міст за межами країн Балтії, які будемо обслуговувати. Переважно це столиці та великі промислові центри. Маємо розвинутий хаб у Ризі, з якого виконуються польоти майже за 80 напрямами за межами країн Балтії. Польоти за 24 прямими напрямами виконуються з Естонії та за 15 - з Литви.



- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) повідомило, що ви також мали зустріч з віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим. Що було у фокусі вашої розмови?

- З командою міністерства на чолі з Олександром Кубраковим ми обговорювали перспективи відновлення польотів аirBaltic в Україну. Сподіваємося, що наші тверді наміри допоможуть під час ухвалення регуляторами рішення про відкриття повітряного простору України, тільки-но це буде можливо.

Для мене це був історичний візит, я б так сказав. Я ще ніколи до того не робив презентації бізнес-плану авіакомпанії в укритті аеропорту. В ту мить, коли я мав його представляти (керівництву аеропорту "Бориспіль" – ІФ-У), пролунала повітряна тривога і ми мали спуститись до сховища. Там я продовжив свою презентацію.

Наша команда залишається на зв'язку. Ми вивчаємо, дивимось, як можемо допомогти, підтримати процес відновлення роботи авіаційної галузі в Україні.



- У повідомленні Мінвідновлення в Facebook зазначено, що аirBaltic - давній та надійний партнер України. З 2019 року компанія перевозила пасажирів з аеропортів "Бориспіль" та "Львів. Загалом було перевезено понад 300 тис. чоловік. Вказується, що літак компанії аirBaltic останнім залишив летовище "Борисполя" у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору…

- Ми були однією з останніх авіакомпаній, котра продовжувала виконувати регулярні рейси з України (у період перед повномасштабною агресією на тлі попереджень США деякі авіакомпанії призупинили польоти до України – ІФ-У). Я дуже добре пам'ятаю той день, тому що давав інтерв'ю Ричарду Квесту для CNN. Об 11 годині вечора (23:00 за кв - ІФ-У) він запитав, як ми забезпечуємо безпеку польотів наших літаків в Україні. Я відповів, що ми постійно відстежуємо ситуацію і вчасно б скасували рейс (у разі реальної загрози – ІФ-У). Зрештою в якусь мить ми це й зробили. Ми скасували рейс уранці, коли почалася повномасштабна війна в Україні та повітряний простір було закрито.

У тому інтерв’ю я також публічно заявив, що airBaltic - надійний партнер України і зараз готовий це повторити. Сьогодні ми тут, щоб показати: ми не забули про сказане два роки тому. Це були не прості слова. І для нас дуже важливо лишити впевненість, що наші наміри серйозні і ми їх здійснимо, тільки-но буде отримано дозвіл на відновлення польотів з України.



- До війни ви працювали з авіакомпаніями за кодшеринговими угодами. Чи плануєте повернутися до такої форми співпраці зараз?

- Так, "Міжнародні авіалінії України" були нашим партнером із спільного оперування рейсів в Україні. Після повернення ми, звичайно, будемо зацікавлені працювати й з іншими українськими авіаперевізниками. Загалом на сьогоднішній день маємо кодшерингові угоди з 23 партнерами – це майже всі найбільші авіаперевізники: Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Emirates Airlines, Turkish Airlines.



- Плануєте відновити польоти за кодшеринговою схемою чи будете самостійно працювати в Україні зі своїми літаками?

- Ні, ми хочемо виконувати власні рейси. Але, звичайно, в ідеалі, якщо хтось літатиме за тим самим маршрутом, що й ми, то розглянемо можливість укладання кодшерингової угоди. Щоправда, це можна буде обговорити лише за двох умов: коли буде реальний маршрут і реальні перевізники на ньому. Ми будемо розглядати потенційні кодшерингові угоди, тільки коли реально буде відновлено польоти і стане зрозумілим, які маршрути ми обслуговуємо і які перевізники працюють на інших.



- Скільки може бути задіяно повітряних суден airBaltic після повернення в Україну і де вони базуватимуться?

- Плануємо співпрацювати з аеропортами "Бориспіль", "Львів", "Одеса". У довгостроковій перспективі можемо розмістити в Україні п'ять літаків, щоб виконувати польоти за більш широкою мережею маршрутів.

Таким чином, спочатку ми розпочнемо з потужностей, які маємо в РизіЄ і, зокрема, з наших нічних стоянок – ми звільнимо ці провізні ємності. Але в довгостроковій перспективі, за три-шість місяців після початку роботи, думаємо про розміщення в Україні ще п’яти наших літаків.



- Це будуть нові літаки?

- Усі наші літаки нові, адже airBaltic сьогодні має наймолодший серед авіакомпаній флот - другий наймолодший в Європі. До того ж ми розмістили нове замовлення на літаки – до 2029 року потенційно отримаємо ще 50 повітряних суден. Деякі з них виконуватимуть польоти й до України. Три літаки нового замовлення отримаємо до кінця 2024 року. Це замовлення ми розмістили в листопаді.

У попередні роки флот airBaltic отримував по одному новому літаку щомісяця. Саме тому сьогодні ми є авіакомпанією, що динамічно зростає. Ми зацікавлені в поверненні в повітряний простір України, для нас це дуже важливий ринок. Відверто кажучи, ми розраховували повернутися раніше, але українське небо лишається закритим занадто довго.



- Під час цього візиту ви плануєте відвідати аеропорти в Одесі та Львові?

- Я не планую відвідувати їх зараз, під час поточного візиту, наразі повертаюся до Риги, оскільки маю справи. Проте представники нашої локальної команди в Україні обов’язково найближчим часом відвідають аеропорти у Львові та Одесі - наскільки я розумію, саме ці аеропорти включно з міжнародним аеропортом "Бориспіль" розглядаються як такі, що можуть відновити роботу першими, коли українське небо буде відкрито. Якщо повітряний простір буде безпечним лише в одній зоні, тоді, можливо, тільки один аеропорт почне працювати першим. Думаю, незабаром це з’ясується, очікуємо на швидкий розвиток подій.



- Представництво аirBaltic в Україні не припиняло роботу під час повномасштабної війни?

- Ні на мить. За час повномасштабного вторгнення ми навіть розширили відповідальність представництва на ринках. Звісно, ми маємо пасажирів з України, які бронюють квитки і продовжують літати з airBaltic з аеропортів, розташованих за межами України.



- Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі під час візиту до Києва сказав, що після відновлення польотів з/до України запропонує 1 млн, або 20% квитків за ціною менше ніж EUR20. Чи прорахували ви ціну квитків airBaltic?

- Звісно, ми теж робимо калькуляцію цін квитків. В авіації ціни на квитки починаються з дуже низьких, і є бізнес-клас, де квитки дорожчі. Це динамічне ціноутворення. Отож однієї ціни для всіх немає. В Україні ми встановимо прийнятну ціну авіаквитка.

Звичайно, авіакомпанія більш приваблива для пасажирів, коли починає з дешевих цін на квитки. Але загалом ми не авіакомпанія з високими цінами на квитки. Я знаю, що деякі з наших конкурентів - дуже агресивні щодо низьких цін на квитки. Але коли ви бронюєте в них останні місця в салоні, то це виходить дуже дорогий квиток.

Я зараз не скажу, що, відновивши польоти з України, ми змінимо нашу операційну модель. Натомість запевняю: ми розуміємо економічну ситуацію в Україні й те, що надто дорогі квитки не зможемо продати. Ціна має бути правильною.



- airBaltic не є класичною low-cost компанією?

- Так, ми вважаємо себе лоукостером, але краще називати нас гібридною авіакомпанією, тому що ми робимо те ж саме, що й лоукост-перевізник в економ-класі. Ви купуєте у нас квиток з низькою вартістю, проте доплачуєте за валізу та решту додаткових послуг. Також в наших літаках є бізнес-клас з повним спектром послуг. Ми маємо обидва сегменти, об'єднані в одному літаку, як традиційний перевізник.



- Гендиректор українського перевізника SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв’ю говорив нам, що вони також орієнтуються зараз на гібридізацію. До речі, ця авіакомпанія теж має твердий намір відновити польоти з України, тільки-но небо буде відкрито…

- Я думаю, що багато авіакомпаній намагається застосовувати таку модель, але для того, щоб робити це правильно, потрібно справді тримати свої витрати під контролем. Також потрібно надавати продукт бізнес-класу - все, що хочуть пасажири бізнес-класу. А це нелегко, якщо в авіакомпанії немає всіх передумов для цього. Наша модель є дуже ефективною: ми добиваємося низької собівартості перевезень. Тож ми гібридні, і це зробило нас дуже успішними як авіакомпанію.



- Питання страхування має вирішальне значення в ситуації, що склалася, яка позиція страхових компаній, ви з ними обговорювали можливість відновлення польотів в Україну?

- Зі страховою компанією можна говорити тоді, коли зрозуміло, коли й куди ти хочеш летіти. Сьогодні ми не можемо полетіти до України, тому що це досі заборонено. Проте тільки-но EASA підтвердить, що повітряний простір безпечний, тоді одразу можна починати говорити зі страховими компаніями, Правила, які вони застосовують в авіагалузі в Європі, – уніфіковані й однакові для всіх.



- Які ваші відчуття після візиту до аеропорту "Бориспіль"?

- Вражаючі! Наразі аеропорт перебуває в повній готовності до відновлення експлуатації, він ніби має новий вигляд – дуже чистий. Нам продемонстрували різноманітні технології, в тому числі й такі, що можуть застосовуватись у разі необхідної евакуації пасажирів та відвідувачів до безпечних місць. Це справило позитивне враження. Ми оглянули процес реєстрації та посадки на гейтах, ознайомилися з роботою служб авіаційної безпеки. Геть усе - від злітно-посадкових смуг до магазинів безмитної торгівлі -готове до відновлення роботи, хоч завтра.



- Точаться дискусії, чи варто витрачати кошти на підтримку аеропорту в працездатному стані, чи можливо краще спрямувати інвестиції на інші напрями? Якою є ваша думка?

- Україні потрібно мати функціонуючі аеропорти, це дуже важливо для її економіки. Дуже важливо підтримувати аеропорти. Якщо ви їх зараз втратите – ви багато років будете без цивільної авіації. Підтримувати інфраструктуру дуже важливо, важливо також підтримувати людей, які зараз працюють в аеропорту. Потім буде дуже важко знайти висококваліфікований персонал для авіагалузі з усіма вимогами до безпеки польотів та обслуговування пасажирів, обладнання, яке має працювати, до усіх складних технологічних процесів. Аеропорт - це не провінціальна залізнична станція. Це дуже складне високотехнологічне середовище, яке потрібно підтримувати як важливий компонент цивільної авіації. Це дуже важливо для майбутнього.

Сподіваюся, що Україна усвідомлює це і надає цьому пріоритет. Я розумію, що зараз найголовнішою метою має бути захист країни, перемога у війні, це має бути пріоритетом номер один. Проте якщо ви можете підтримувати інфраструктуру аеропорту в операційному стані, це дуже важливо робити зараз заради довгострокової перспективи.



- Чи можете розповісти про кейси інших країн коли б збереження аеропортів під час війни давало позитивні результати або навпаки?

- Я не маю такого досвіду. Це перша війна в Європі за моє життя. Тому не можу навести вам жодного приладу країни, котра перебувала б у стані війни після закінчення Другої світової війни.



- Як ви оцінюєте український ринок авіаперевезень після відновлення польотів, враховуючи стратегію відбудови України та відновлення її інфраструктури. Це насамперед стосується повернення українських біженців додому, вантажних перевезень, збільшення попиту на в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, а також інвесторів. Як ви враховуєте це у своїй стратегії перевезень з/до в України?

- Розраховуємо на високий пасажирський трафік. Сьогодні більш як 6 млн українців залишаються за кордоном. Можливо, не всі вони повернуться, але вони хочуть бачити своїх друзів і родичів, і вони не захочуть 20 годин їхати поїздом, якщо буде можливість полетіти літаком.

Особисто я прибув до Києва потягом. 17 годин - дуже тривала поїздка. Тобто ми за годину долетіли з Латвії до Варшави літаком, а потім 17 годин їхали потягом. Літак міг би здолати цю відстань всього за одну годину.

В Україні продовжується висока ділова активність, отже, літаками користуватимуться бізнесмени. Будуть туристи. Люди поїдуть у відпустки. Після того як ця війна закінчиться, на Україну очікує потужне зростання. airBaltic хоче відігравати значну роль у всіх цих процесах.

Латвія має дуже сильні й особливі відносини з Україною, надаючи країні потужну підтримку в боротьбі з агресором. Ми теж розташовані на кордоні й відчуваємо вплив російської агресії. Тому латвійці розуміють і відчувають ситуацію в Україні глибоко серцем. І наше прагнення відновити польоти з України – це одна з граней цього розуміння.



- Як гадаєте, чи багато європейських компаній будуть готовими приєднатися до першого ешелону тих, хто відновлює польоти, тільки-но небо в Україні буде відкрито?

- У Європі зараз багато успішних авіакомпаній. Оскільки приєднання України до ЄС -це довгострокова перспектива, а Україна обов’язково стане частиною ЄС, мені буде радісно бачити всі ці компанії на українському ринку. Ваша країна велика, я прибув з країни з 1,8-мільйонним населенням, і ми там дуже успішні. Тому, беручи до уваги обсяг та потужність українського ринку, я б сказав: Україна буде цікава багатьом авіакомпаніям.



- airBaltic – це національна латвійська авіакомпанія. Чи може існувати така бізнес-модель зараз? До початку війни Україна планувала створити нову державну авіакомпанію – національного перевізника. Як ви вважаєте, нам є сенс повернутися до цього проєкту? Які переваги створює державне володіння авіакомпанією?

- Моя відповідь - так. Держава може бути успішним акціонером. airBaltic, маючи кращі ніж будь-коли фінансові результати за 28 останніх років історії після пандемії COVID і протягом війни, є найкращим прикладом. Але це, звичайно, залежить від того, як ви створюєте авіакомпанію, скільки ви інвестуєте, наскільки доступний власний капітал, яка ваша бізнес-модель. Сам акціонер лише забезпечує основу, але керує авіакомпанією менеджмент.

За останні роки ми дуже виросли. У Латвії сьогодні - лише 1,8 млн населення, а airBaltic перевозить пасажирів в чотири рази більше. Ми маємо у флоті 47 літаків і, як я сказав, плануємо збільшити флот до 100 літаків у 2030 році.

Ми розвиваємо власну бізнес-модель, яка є дуже успішною. Адже Латвія не має швидкісної залізничної системи і мережі автомобільних доріг, яка забезпечувала б швидке поєднання з країнами Європи. Проте підтримка цих зв’язків має величезне значення для ВВП Латвії, а також Естонії та Литви. Тому ми виконуємо польоти з усіх трьох країн Балтії.



- Ви будете заходити на український ринок після відновлення польотів з литовським персоналом, переводити в Україну своїх українських працівників чи радше набирати новий персонал – як бачите і плануєте це?

- Зараз в авіакомпанії є близько 2,5 тис. працівників, з них 3% (75 осіб) - громадяни України. Вони зайняті в різних сферах. Ми продовжуємо набирати персонал, тому що очікуємо потужне зростання до 5 тис. працівників протягом наступних п'яти років, коли отримаємо всі замовлені літаки. Отже, ми набиратимемо технічний персонал, бортпровідників та пілотів, і тут ми відкриті для всіх національностей. Загалом у нашій авіакомпанії працюють люди більш як 30 національностей.



- Чи могли б ви охарактеризувати вплив війни в Україні на авіаперевезення у Європі та, зокрема, в країнах Балтії?

- Безумовно, ця війна, яку розв’язала Росія, справила значний вплив не лише на Україну, а й на всі європейські країни. За походженням я німець та добре розумію, який слід залишає війна в історії країни, яким негативним може бути її відлуння ще багато років після закінчення. Щодо авіаційної галузі - негативний вплив полягає в тому, що ми всі більше не маємо доступу до українського ринку авіаперевезень, люди звідси не можуть вилітати, авіакомпанії змушені облітати російський, білоруський та український повітряний простір, що робить польоти довшими й дорожчими.

Перевізник Finnair у Фінляндії, а також в країнах Балтії, постраждав найбільше через близькість країни до російського кордону.

У випадку з airBaltic: 7,3% всіх наших пасажирів до повномасштабного вторгнення були з України. Сьогодні ми не маємо цих пасажирів, а отже, доходів від них також немає.

Зобов'язання європейських авіакомпаній полягає в необхідності допомогти Україні відновитись. Отже, підтримуйте свої аеропорти. Ми прилетимо й обов’язково допоможемо відновити вашу країну.

Я переконаний: незабаром ми з вами станемо свідками того, як усі європейські компанії, і не лише лоукостери, повернуться до України – турецькі компанії теж повернуться. Усі великі, середні та маленькі перевізники будуть тут. Можливо не всі одномоментно, але поступово. І я переконаний: у майбутньому ми побачимо в українських аеропортах більше пасажирів, ніж будь-коли раніше, більше, ніж в 2019 році - на піку авіаперевезень у світі. Адже ви – велика країна з героїчним населенням, яка дає потужну відсіч російській агресії.