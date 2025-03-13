Жовква: Україна готова до миру, зараз м’яч на полі російської сторони

11 березня у м. Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори між делегаціями України та США. За результатами зустрічі була прийнята важлива спільна заява, згідно якої, зокрема, США негайно скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Окрім того, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру.

У ексклюзивному інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента та учасник переговорної делегації у Джидді Ігор Жовква розповів про подальшу роботу щодо звільнення військовополонених та українських дітей, про участь Європи у переговорному процесі та про подальші дії у разі можливої відмови Росії від 30-ти денного режиму припинення вогню.

Текст: Марія Колмакова

Перше запитання стосується підписання угоди про корисні копалини, оскільки це один з пунктів спільної заяви за результатами перемовин у Саудівської Аравії. На якому етапі зараз знаходиться підготовка до підписання цієї угоди?

Рамкова угода готова до підписання. Рішенням уряду від 26 лютого схвалено текст, визначені уповноважені підписанти з українського боку. Ви знаєте, це або міністр економіки, або міністр закордонних справ.

Ми готові до підписання рамкової угоди, про що, зокрема, йшлося і на переговорах у Джидді. Українська делегація чітко висловила свою готовність підписати її в будь-який час і в будь-якому форматі. Тобто це може бути і фізичне підписання, і це може бути підписання онлайн. Ми висловили це чітке розуміння американській стороні.

Американська сторона прийняла це до уваги, відповідним чином проінформувала Вашингтон, бо очевидно, що той склад делегації, який був, приїхав до Джидди з іншою метою.

Безумовно, ще раз було згадано про те, що за цією рамковою угодою прослідує так звана фінальна або велика угода про створення Інвестиційного фонду. І над текстом цієї угоди ще буде потрібно працювати двом сторонам.

Але знову ж таки, що стосується рамкової угоди, українська сторона готова і це почула американська сторона.

Повідомлялося про те, що на перемовинах йшла мова про питання звільнення наших військовополонених і дітей, які були викрадені Росією. Скажіть, будь ласка, чи планується подальша робота щодо питання звільнення полонених і також викрадених дітей?

Саме за наполяганням української сторони було внесено питання, що в рамках процесу перемир'я, одним з важливих процесів, який має тривати, і власне це в дипломатії називається "заходи зміцнення довіри" - є продовження обміну військовополоненими і повернення українських незаконно утриманих цивільних, у тому числі, дітей.

Це дійсно ті питання, які для нас важливі, і без них не можна говорити про будь-які перемир'я чи подальші кроки. Ці питання мають стояти на порядку денному вже сьогодні. На це погодилася американська сторона. Так ми знаємо, що обміни, наприклад, військовополоненими тривають, але ми можемо це робити в значно більшій кількості.

Так само в значно більшій кількості мають повертатися наші незаконно утримані цивільні особи, особливо діти. Ви знаєте, що діти повертаються, але в дуже незначних кількостях, тому безумовно на переговорах з американською стороною ми обговорили конкретні цифри.

Українська сторона чітко знає, які військові полонені утримуються, які незаконно утримувані цивільні особи і українські діти. Тому домовилися з американською стороною це питання координувати в подальшому і ще раз, що власне це було другою важливою складовою результатом цієї зустрічі.

Першою, нагадаю, було те, що негайно була знята пауза щодо американської військової допомоги і розвідданими обміну, вона буквально в той же вечір була знята ця пауза і все відновилося.

І друге, дійсно важлива історія про те, що процес обміну і процес повернення цивільних і дітей він тепер є неодмінною складовою усіх процесів перемир'я і подальших процесів вкладення миру і цей процес повинен інтенсифікуватися вже сьогодні, а не на пізніших наступних етапах.

У спільній заяві повідомлялося, що Україна та США погодилися розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Чи є вже зараз бачення того, хто має бути у складі переговорної команди?

Якщо ви маєте на увазі бачення української переговорної команди - так, це рішення буде приймати президент. Але для того, щоб власне говорити про ці переговори, потрібно для початку отримати позицію Російської Федерації.

Зараз м'яч на полі російської сторони. Україна чітко заявила, що готова до миру - і перемир'я це лише перший етап. І ми готові до цього першого етапу.

Ми не ставили ніяких вимог. Побачимо, наскільки насправді РФ готова до миру і перемир'я, до першого неодмінного етапу цього процесу.

Неодноразово наголошувалося на тому, що до переговорного процесу також має бути підключена Європа. На якому етапі вона має бути підключена і які ще країни можуть доєднатися до переговорного процесу?

Дійсно, за наполяганням української сторони і до спільної заяви ми внесли положення, що європейські партнери також мають бути присутніми в цьому процесі. І американська сторона це однозначно підтримала. Власне, Європа, європейські країни вже беруть активну участь.

Ви знаєте, декілька було зустрічей лідерів в різних форматах, і в Лондоні були відповідні зустрічі до цього, коли ще в грудні президент ініцюював відповідну зустріч в Брюсселі. Ви пам'ятаєте, яка тоді проводилася під егідою Генсека НАТО пана Рютте. Скоро відбудуться наступні координаційні зустрічі.

Європейські партнери мають бути вже на нинішньому етапі. Ми безумовно після наших переговорів у Джидді проінформували наших ключових європейських партнерів про результати. Я маю на увазі такі країни, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія. Проінформовані всі наші партнери країн Північної Європи, країн Балтії. Ми всіх тримаємо в єдиному інформаційному просторі.

І дійсно це абсолютно глибоке переконання президента України про те, що за столом під час переговорів про фінальну стадію мають бути поряд відповідно делегації Сполучених Штатів Америки, а також представники країн Європи.

І дійсно важливо, щоб такий представник (Європи – ІФ-У) був визначений і брав активну участь у цих переговорах.

Чи обговорювалися гарантії безпеки для України під час перемоги в Джидді і якими вони мають бути для досягнення стійкого миру?

Ми говорили про те, які гарантії безпеки можуть дати європейські партнери. Ви знаєте, що США дуже підтримують ідею про те, щоб європейські країни надавали відповідні гарантії безпеки, адже мова йде про європейську безпеку.

Але, безумовно, ми говорили також і про те, яким мала би бути американська підтримка, так званий "бекстоп". Ми не говорили в деталях про ці можливості, але чітко визначили американській стороні про те, що така підтримка з боку Сполучених Штатів є необхідною.

І ми не почули заперечень цього підходу від американської делегації. Але, безумовно, всі деталі і нюанси будуть проговорюватися вже на наступній зустрічі.

У фінальному реченні спільної заяви чітко сказано, що Сполучені Штати Америки гарантуватимуть процвітання і безпеку України. Американська сторона не відкидає те, що вона готова в той спосіб, який буде визначений також гарантувати відповідні безпекові заходи для України.

Вже більше доби ми не бачимо відповіді РФ щодо 30-денного режиму припинення вогню. Якими, на вашу думку, мають бути кроки від партнерів у випадку, якщо Росія відмовиться?

Ви знаєте, я думаю, і ми про це говорили з американською стороною, що якщо Росія відмовиться, такий варіант, на жаль, не виключений, то, безумовно, ми будемо відразу коригувати наші підходи, коригувати тактику.

І ми це будемо робити координовано з американською стороною і, безумовно, будемо залучати до цього також наших європейських партнерів.

Чи задоволені ви результатами перемовин в Саудівській Аравії та які ми можемо очікувати наступні кроки для досягнення тривалого миру?

Так, дуже задоволені. Дійсно, дуже хороша, дружня, конструктивна атмосфера. Говорили два рівних партнери, які хочуть миру в Україні.

Безумовно, Україна хоче миру найперше, але Сполучені Штати Америки також хочуть миру для України. Тому говорили ті країни, які налаштовані конструктивно по партнерству один до одного і готові працювати в тісній координації.

Наступні кроки будуть, знову ж таки, визначатися від того, що відповість російська сторона.

Але, безумовно, ви бачили у спільній заяві, що вже найближчим часом будуть створені відповідні окремі делегації: американська і українська, для проговорення вже конкретних аспектів, або майбутнього перемир'я, якщо є згода російської сторони, або коригування тактики і стратегії наших спільних дій.