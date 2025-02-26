Наша стратегія стриманого зростання дозволить закласти базу для майбутнього якісного ривка - CEO СК "Гардіан"

Інтерв’ю генерального директора СК "Гардіан" Тетяни Щучьєвої агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Лідія Гришан

Це перше ваше інтерв’ю на посаді генерального директора «СК «ГАРДІАН». Які плани, зміни очікують компанію, над чим ви працюєте зараз?

У 2024 році була затверджена стратегія діяльності «СК «ГАРДІАН» на 2025-2027 роки, мейнстрімом якої є перехід від кількості до якості. Період трансформації ринка страхування України ми плануємо використати для трансформації наших внутрішніх процесів та портфелю. Акціонерів цікавить прибуток і це зрозуміло.

Саме тому, вже в першому кварталі 2025 року ми активно працюємо над диверсифікацією портфелю. Завдання – збільшити частку добровільних видів. Невід’ємною складовою стратегії є забезпечення клієнтів якісним страховим сервісом. І це не тільки про швидкість і зручність оформлення онлайн платежів, а насамперед – про професійну підтримку при врегулювання страхових подій. Наша мета – підвищити задоволеність клієнтів.

Отже, ми плануємо дотримуватися стратегії стриманого зростання, що дозволить нам закласти базу для майбутнього якісного ривку.

Як ви завершили 2024 рік?

За підсумками 2024 року «СК «ГАРДІАН» відшкодувала клієнтам 509,2 млн грн, це на 30% більше, порівняно з 2023 роком. Ще минулого року компанія почала змінювати структуру продуктового портфелю за рахунок зростання добровільних видів страхування. Найбільший приріст ми зафіксували по таких лініях бізнесу як КАСКО (+61,74% до 76,19 млн грн) та страхування медичних витрат (+28,42% до 77,79 млн грн). Загалом за підсумками 2024 року страхові платежі від клієнтів становили 1,06 млрд грн.

З 1 січня суттєво зросла вартість Автоцивілки. Як це вплинуло на динаміку продажів?

Вартість полісу ОСЦПВ збільшилась в залежності від виду транспортного засобу, регіону його реєстрації, а також віку автовласника у 1,5-2,5 рази. В січні вартість полісу на ринку змінювалась часто, тому ми реагували та ринкові зміни та вносили відповідні корективи. Так, за підсумками січня 2025 року страхові премії з ОСЦПВ становили 60,1 млн грн, це у 2,5 рази більше аналогічного показника 2024 року.

Стратегією Компанії не передбачено збільшення частки Автоцивілки в 2025 році, тому фокус уваги буде зосереджений на зростанні добровільних видів страхування.

Динаміка часу вимагає від нас адаптивності до змін, стресостійкості та нових рішень. Тому користуватись старими інструментами, ігноруючи наші основні конкурентні переваги, – це стагнація та шлях в нікуди. Змін зазнає, в першу чергу, агентська мережа, адже надання професійної страхової послуги – це репутація страхової компанії та довіра клієнта. У довгостроковій перспективі ми спиратимемося на класичний розвиток філіальної мережі.

Як зміни в стратегії можуть вплинути на команду СК «ГАРДІАН»?

У середньостроковій (і тим більш – у довгостроковій) перспективі команда тільки виграє. По-перше, через ще більше посилення бренду. Бути частиною команди змін в компанії, яка постійно вдосконалюється, – це набагато краще, ніж перебувати у професійній стагнації.

По-друге, ми будемо всебічно підвищувати компетенції кожного в нашій команді, як тих, хто працює з компанією пліч-о-пліч не один десяток років, так і тих хто приєднався до нас нещодавно, або ще приєднається. Ми розуміємо, що амбітна задача страховика – не лише бути сильним гравцем на ринку, а й змінювати його на краще: ростити високопрофесійних страхових агентів, надавати клієнтам позитивний досвід користування страховими послугами, підвищувати загальну фінансову культуру в державі. Саме на це, великим рахунком, і націлені наші плани.

Всі в нашій команді, починаючи від агента і до топ менеджера усвідомлюють особистий вклад в розвиток компанії та щодня своєю роботою змінюють ставлення клієнтів до страхового ринку України.