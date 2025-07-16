Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" відібрало СК "Гардіан" для страхування відповідальності за сплату митних платежів

Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" 15 липня оголосила про намір заключити з СК "Гардіан" договір на страхування відповідальності особи, на яку покладається обов’язок зі сплати митних платежів.

За даними системи електронних держзакупівель Prozorro, очікувана вартість придбання послуг становила 348 тис. грн., пропозиція СК "Гардіан", єдиного учасника тендера, 250 тис. грн.

СК "Гардіан" входить до складу президії Ліги страхових організацій України. З січня 2020-го набула статусу повного члена МТСБУ, має право реалізовувати поліси "Зелена карта".