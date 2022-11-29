Президент ЛСОУ Віктор Берлін: Страховий ринок – один із найперспективніших ринків України

Інтерв'ю президента Ліги страхових організацій України, генерального директора СК "ГАРДІАН" Віктора Берліна агентству "Інтерфакс-Україна"



- Ви один із небагатьох топменеджерів страхового ринку країни, який має досвід роботи в управлінні регулятора і оператора ринку, як ви оцінюєте стан страхового ринку України?

– За останні 10 років страховий ринок країни зазнав суттєвої трансформації, насамперед ринок оздоровився. Так, кількість страхових компаній із 414 у 2012 році скоротилася до 137 у поточному. При цьому обсяг активів збільшився з 56,224 млрд грн, за підсумками 2012 року, до 65,7 млрд грн станом на кінець червня 2022 р. Валові премії з 21,5 млрд грн у 2012 році зросли до 48,9 млрд грн за підсумками 2021 року. Ринок дедалі більше стає клієнтоорієнтованим, у чому, до речі, чимала заслуга регулятора.

Загалом, на мою думку, страховий ринок України був і залишається найперспективнішим ринком країни. Щоб побачити, де ми є та де можемо бути, варто проаналізувати ринки європейських країн. Візьмемо як приклад страховий ринок Німеччини: за підсумками 2021 року обсяг валових премій становив 225,87 млрд євро, за чисельності населення близько 83 млн, – це 2721 євро на людину. В Україні обсяг валових премій у 2021 році становив 48,9 млрд грн, в еквіваленті це 1,22 млрд євро, за перерахунку на особу, виходячи з чисельності населення України близько 43 млн, – це 1137 грн або 28,43 євро. На мою думку, перспектива росту очевидна.

Проте, ринок не розвивається як хотілося б, адже страховий ринок – інвестотвірний, саме страхування – суттєвий фінансовий ресурс для інвестування, який, на жаль, не використовується.

Ми, як представники ринку, не приділяємо належної уваги стратегічному розвитку страхування в цілому, сьогодні навіть за наявності кількох профільних асоціацій відсутня консолідація операторів ринку та єдина позиція щодо шляхів довгострокового розвитку. Якщо використати медичну термінологію, сьогодні нам необхідно продіагностувати галузь, поставити діагноз та розробити актуальний протокол лікування. Але в цьому процесі мають брати участь як представники бізнесу, так і регулятор.



- Тож тому ви погодилися прийняти пропозицію очолити ЛСОУ?

– Так, це одна із причин. Я 18 років працюю на ринку страхування і щиро вболіваю за галузь. Для мене страхування – це насамперед люди, які працюють у цій галузі, розумні, освічені, стратегічно мислячі люди. Саме вони – ядро професійної спільноти, здатної розвинути галузь. Я вірю, що ми можемо радикально змінити всю парадигму розвитку страхування в Україні і, відповідно, допомогти державі своїм фінансовим ресурсом, скажу ще раз: страхування – це довгі гроші в економіці країни, так працює весь світ.

Саме фінансові ресурси, які акумулюють страховики у вигляді страхових резервів, є джерелом інвестицій в економіку. У багатьох країнах із розвиненою економікою страхові компанії за обсягами інвестицій перевищують загальновизнаних інституційних інвесторів, таких як банки, інвестиційні фонди.



- Що заважає ринку сьогодні? Які шляхи вирішення ви бачите?

- Серед проблемних питань, які негативно впливають як на сам страховий ринок, так і на економіку країни загалом, я визначив би такі: використання страхування для ухилення від сплати податків, як наслідок – зменшення дохідної частини бюджету, виведення капіталу; невисока рентабельність бізнесу та низький рівень зростання ринку не забезпечують інвестиційної привабливості галузі. Крім того, невідповідність структури активів узятим зобов'язанням спричиняють постійні банкрутства страховиків. Отже, галузь не виконує соціальної функції захисту повною мірою.

В Україні затверджено 53 види обов'язкового страхування, але працює лише мала частина, оскільки немає відповідних постанов Кабінету Міністрів.

Державний бюджет сьогодні покриває багато ризиків, які можуть взяти на себе страховики. Йдеться про катастрофи і стихійні лиха, зокрема, про затоплення, сходження лавин, екологічні катаклізми тощо. Я вважаю, що саме страховий бізнес має покривати ці ризики, а не державний бюджет.

Так от, щоб ринок справді розпочав процес трансформації, нам необхідно розпочати з себе. Я маю величезне бажання спробувати об'єднати позиції операторів страхового ринку з однією метою – активізувати розвиток ринку. Саме з цією ідеєю я йшов на позицію президента ЛСОУ, і я радий, що знайшов повне порозуміння з колегами, компаніями-членами Ліги у своєму прагненні.

Наша сила в об'єднанні, оскільки важливо, що отримає країна та кінцевий споживач.



- Як президент ЛСОУ які завдання ви поставили перед собою зараз?

Наше стратегічне завдання, як я вже казав – об'єднати страховий ринок та сфокусуватись на його довгостроковому розвиткові. Серед найактуальніших питань у цьому – забезпечення розробки законодавчих актів, завдання яких – перешкоджання використанню страхового ринку щодо протиправних і сумнівних операцій; вдосконалення нормативно-правової бази щодо формування та розміщення страхових резервів, внесення зміни до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів для сприяння розвитку наявних видів страхування.

Крім того, я вважаю, що профільна асоціація має забезпечувати захист своїх учасників, а також розширення можливостей для розвитку бізнесу та нових ринків. І тут я як бізнесмен можу бути корисним для всіх компаній-членів ЛСОУ.



- Як війна позначилася на СК "ГАРДІАН"? Ви багато втратили регіональних структур через окупацію?

Повномасштабну війну ми зустріли як і вся країна. Перше, нам необхідно було гарантувати – безпеку колективу та безперебійну діяльність компанії. До кінця першого тижня повномасштабної війни ми почали онлайн-наради та входили у певний робочий графік: відновлювали логістику, налаштовували зв'язок та онлайн-продаж, підтримували господарську діяльність регіональної мережі та багато іншого.

У СК "ГАРДІАН" розгалужена регіональна мережа по всій країні, відповідно, як і вся країна, ми втратили її частину.

Ви знаєте, хоч війна і застала всіх нас у різних ситуаціях, у різних регіонах, але що було просто фантастичним – то це підтримка один одного. Буквально в перші дні ми всі згуртувалися та діяли як один міцний та здоровий організм. Я побачив, наскільки згуртований наш колектив, як злагоджено працюють усі підрозділи, незалежно від регіону, як люди відчували стан один одного.

Якщо говорити сухо про бізнес-результати СК "ГАРДІАН", то ми збільшили збір премій, порівняно із довоєнним періодом. Але головне, що компанія продовжувала виконувати свої зобов'язання як перед клієнтами, так і перед державою. За підсумками першого півріччя 2022 року СК "ГАРДІАН" увійшла до десятки найкращих: за сумою страхових виплат за полісами ОСЦПВ – 54,7 млн грн; за сумою середньої виплати – 25771 грн та за сумою сплачених податків серед страховиків, сплативши 22 млн грн податку на прибуток.

Але хочу акцентувати на іншому, наші бізнес-результати підтверджують, наскільки висококласні фахівці працюють у нашій компанії.

У зв'язку з цим я хочу звернутися до всієї команди СК "ГАРДІАН", до всіх наших співробітників. Я дуже вдячний кожному із ВАС.

Я вдячний тій команді, в якій я маю честь грати, – компанії "ГАРДІАН".



- Я знаю, що СК "ГАРДІАН" допомогла евакуюватися сотням людей із гарячих точок до Польщі, ви неодноразово забезпечували доставку продуктів харчування, питної води, допомагали притулкам тварин, розкажете про ваш волонтерський рух?

- З перших днів повномасштабного вторгнення ми всі намагалися бути корисними, насамперед для ЗСУ, підрозділів територіальної оборони, переселенців. По суті ми, не змовляючись, крок за кроком вирішували кожен день усі ті проблеми, з якими стикалися. Так органічно і виник волонтерський рух "GUARDIAN.HELP". По суті – це канал підтримки в Телеграм, куди може написати кожен, хто потребує допомоги. Щодня у відповідь на запити наші співробітники направляють по всій Україні: продукти харчування, канцтовари для школярів, засоби гігієни, питну воду, теплий одяг, дитячі візочки та багато іншого.

Так, дійсно, ми змогли допомогти сотням українців евакуюватися до Польщі та розмістити їх там. Принагідно хочу подякувати за підтримку нашим польським партнерам і місцевим органам виконавчої влади південних і східних областей України. У зворотному напрямку ми завозили продукти харчування, ліки як для шпиталів, так і для населення.

Співробітники "ГАРДІАН" і зараз продовжують цю діяльність, практично щодня надсилаючи по всій країні гуманітарну допомогу. Я вважаю, що цей досвід ми можемо масштабувати на базі Ліги страхових організацій.



- Як саме його можна масштабувати на базі ЛСОУ?

– Кожен страховик зараз займається волонтерством. Якщо ми змогли налагодити всі ці процеси поодинці, то уявляєте, наскільки кориснішими для захисників України ми зможемо бути, консолідуючись?

Ми все зможемо! Мета у нас одна – ПЕРЕМОГА України!

І ще одна пропозиція-порада страховому ринку: поважайте себе, поважайте своїх колег і любіть те, чим ви займаєтесь.