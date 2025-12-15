Інтерфакс-Україна
Події
16:22 15.12.2025

Кислиця: Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу

Фото: https://x.com/SergiyKyslytsya

Перший заступник міністра закордонних справ України та учасник українсько-американської переговорної групи Сергій Кислиця за підсумками зустрічі в понеділок у Берліні заявив, що ЗМІ "неправильно трактують підхід американської команди".

"Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу і намагалася визначити кроки, які можуть привести до справедливого й стійкого завершення війни. Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України дуже чітка. Анонімні джерела не мають рації", - написав він у соцмережі Х.

Раніше низка західних ЗМІ з посиланнями на анонімні джерела повідомила, що на зустрічі у Берліні делегації не дійшли зголи щодо територіальних поступок України.

"Американські переговорники все ще хочуть, щоб Україна відмовилася від контролю над східними регіонами Донецька і Луганська як умови для мирних переговорів з Росією... Київ відкидає вимогу Вашингтона вивести війська з двох регіонів, відомих під загальною назвою Донбас, які Росія не змогла захопити з моменту вторгнення в лютому 2022 року", - повідомила у понеділок британська The Guardian.

