Більдт про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал

Фото: https://x.com/carlbildt

Володимир Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом, переконаний співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Володимир Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", - написав Більдт у соцмережі Х у суботу вранці, коментуючи інтерв’ю спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа Такеру Карлсону, яке було опубліковане в ніч на суботу.

Співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США. Окрім того Путін стверджує, що після замаху на Трампа під час передвиборчої кампанії пішов до церкви та свого священника та помолився за Трампа, як за свого друга.