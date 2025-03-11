Ідея перейти від програми цифрової трансформації ДТЕК до окремої IT-компанії виявилася вдалою - СЕО MODUS X Дмитро Осика

Перша частина ексклюзивного інтерв'ю агентства "Інтерфакс-Україна" з CEO MODUS Х Дмитром Осикою

Текст: Єгор Болтрик, Ніна Яворська



- Дмитре, розкажіть про свою компанію – її створення, напрямки діяльності.

- IT-компанія MODUS X утворилася наприкінці 2022 року – в листопаді, у складних воєнних умовах, ми виділилися зі структури енергохолдингу ДТЕК, цифрову трансформацію якого ваш покірний слуга запускав ще 2019 року і відповідав за її реалізацію. Великий проєкт "Цифрова трансформація групи компаній ДТЕК" тривав три роки. Ми назвали його Modus - як образ чогось нового, сучасного і незвичного. Коли створювали компанію, вирішили використати цю назву, додавши до неї Х. Тобто Modus, помножений на нові можливості, ідеї, ініціативи, – те, що може зробити його чимось більшим.

Незважаючи на те, що ДТЕК володіє компанією MODUS X, зараз ми працюємо не тільки з компаніями групи ДТЕК, але фокусуємо увагу на зовнішньому ринку, тобто з компаніями-клієнтами, не пов’язаними з нею, як на ринку України, так і за її межами.

Наразі MODUS X – це майже 700 співробітників: професіоналів IT, технічних фахівців, які займаються цифровізацією бізнесу та забезпечують його кібербезпеку. Ми спеціалізуємося на впровадженні різних інформаційних систем, кібербезпеки, інфраструктури управління даними, бізнес-застосунків для наших замовників.

- А з чим було пов'язане рішення виділитися в окрему компанію?

- Ми реально працюємо як IT-компанія, і для нас важлива наша конкурентність на зовнішньому ринку, бо для внутрішнього клієнта ДТЕК це теж підтвердження нашого професіоналізму, наших можливостей. Тому ми розробили стратегію, затвердили її в наглядовій раді та створили MODUS Х.

Це можливість поділитися наявними напрацюваннями та досвідом з іншими клієнтами, привнести інноваційні проєкти, які б ми з ДТЕК ніколи не робили, а на зовнішньому ринку ми їх можемо реалізувати. Крім того, це також додатковий заробіток. А як наслідок – наш персонал постійно вдосконалюється і розвивається, а ми набуваємо додаткових експертиз. І, зрештою, це можливість забезпечити таку стійкість, яка дозволяє нам у нинішніх складних умовах працювати із зовнішніми замовниками.

- Поділіться результатами, яких компанії вдалося досягти за цей час?

- За 2024 рік ми зросли на 25%, і за версією DOU (професійне співтовариство розробників України - ІФ-У) увійшли в ТОП-3 українських IT-компаній за темпами зростання і в ТОП-10 за кількістю розміщених вакансій на цьому ресурсі. Також за даними агентства AIN (українське інтернет-видання про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво - ІФ-У) ми увійшли в ТОП-15 найбільших IT-компаній України за доходом. Це за результатами третьго кварталу 2024 року, свіжіших даних ще немає.

Додам також, що за версією BRDO (незалежний аналітичний центр у сфері економічного регулювання - ІФ-У) MODUS Х увійшла до ТОП-30 IT-компаній України за доходами у 2023 році, і ми в ТОП-10 IT-компаній за кількістю сплачених податків.

Тобто ми досить швидко зростали, додаючи багато проєктів як на зовнішньому ринку, так і всередині групи ДТЕК.

- Якщо говорити про швидке зростання, то яку частку ринку наразі займає MODUS X?

- Ми працюємо на різних ринках. ДТЕК, наш ключовий клієнт, представлений в кількох секторах енергетики, зокрема в традиційній тепловій генерації, відновлюваних джерелах енергії, розподілі електричної енергії та нафтогазовій галузі. Тому в нас серйозна експертиза в енергетиці, цей профіль ми покриваємо практично весь. Якщо частка ДТЕК в енергетичному секторі України становить 30-35%, то наша частка як ІТ компанії, що працює в цій сфері, не менша за 25%.

За іншими напрямками ми тільки почали, на зовнішній ринок ми пішли навіть не в 2023, а в 2024 році, десь у березні. Тому сказати про якісь суттєві частки в цих напрямках поки не можу. За неповний 2024 рік ми вже залучили 14 клієнтів поза межами ДТЕК. Через умови конфіденційності (NDA) або через те, що проєкти ще тривають, ми не можемо називати конкретні компанії, але серед них – великі українські бізнеси з таких галузей як рітейл, банківська сфера, автомобільний дистрибуційний бізнес, агросектор та виробництво продуктів харчування. Також вже в цьому році продовжуємо залучати нових клієнтів.

Ми прагнемо уніфікувати підходи до роботи як із зовнішніми, так і з внутрішніми клієнтами. Тобто з внутрішнім клієнтом ми працюємо так само, як із зовнішніми компаніями, враховуючи, звісно, його особливості та наше глибоке стратегічне розуміння цього бізнесу. Це класичний підхід IT-компаній, і він змінює сприйняття нас у ДТЕК – тепер нас бачать як зовсім іншу компанію, що працює по-новому, із сучасним підходом. Наприклад, ми суттєво покращили наш NPS (Net Promoter Score, індекс споживчої лояльності - ІФ-У) серед внутрішніх клієнтів, регулярно його вимірюємо та знаємо, як він співвідноситься з показниками наших конкурентів. Тобто не тільки експертиза, а й уміння, готовність рекомендувати щось з боку теж важливий фактор для нас. І якщо раніше ми сильно відставали від інших компаній, то зараз це скоротилося вдвічі. Практично ми покращили NPS за цей рік на 40%. Це дуже важливий показник з точки зору нашої конкурентоспроможності порівняно з іншими ІТ-компаніями на ринку. Фактично, неможливо бути успішним, якщо цей показник нижчий за середньоринковий – у такому разі тебе завжди сприйматимуть гірше та надаватимуть перевагу іншим. Інакше кажучи, це питання базової "гігієни".

В наших планах рухатися далі. Ми як IT-компанія, маючи такого великого внутрішнього клієнта, непогано вибудовуємо відносини з іншими виробничими utilities-компаніями. І ми багато чого показуємо на референс-візитах (зустріч потенційного клієнта з уже існуючим - ІФ-У), тому що заходячи до великих, навіть FMCG-компаній (роздрібний продаж споживчих товарів), ми можемо запропонувати багато речей. Досвід ДТЕК, його інноваційні проєкти сприймаються з великим інтересом. Наприклад, одна з великих retail компаній, в якої тисячі магазинів по всій країні, і ДТЕК в HR-процесах плюс-мінус однакові. У ключового клієнта майже 60 тисяч співробітників, у них співставний обсяг. І загальні потреби з кадровим менеджментом. Люди йдуть у компанії, лишають їх, тобто існує певна плинність, і все це потрібно адмініструвати: як віддалено прийняти на роботу, здійснити переведення, оформити довідку, піти у відпустку, особливо для тих, в кого немає ПК (наприклад, касирів чи робітників), і водночас не розширювати штат адміністративного персоналу, забезпечуючи швидкість та відповідність таких операцій законодавству. Ми в ДТЕК такі рішення впроваджуємо, й іншим цікавий наш досвід. До нас, приміром, приходять колеги з нафтогазового напрямку ринку, цікавляться, як у нас впроваджено ті чи інші процеси. Ми ділимося відкритою експертизою і, звісно ж, пропонуємо наші послуги. Тобто це частина нашої конкурентної пропозиції, оскільки в нас багато чого вже зроблено для нашого стратегічного клієнта в ДТЕК.

Загалом у нас за плечима не два роки, а практично 19 років. ДТЕК вже цього року 20 років виповнюється. І ми весь цей час працювали в IT-напрямку, в мене є співробітники, які працюють з моменту становлення компанії. За цей час накопичено величезний досвід, зокрема й із впровадження великих інфраструктурних проєктів. У кібербезпеці це теж величезна кількість систем, які ми впроваджуємо, захищаючи нашого ключового замовника, і також пропонуємо на зовнішньому ринку.

- Поговоримо трохи про кадри. Чим пояснюється доволі стрімке зростання кількості співробітників – зі ще недавніх 500 до майже 700 осіб зараз? Які дальші плани компанії в цьому напрямку?

- В нас досить гнучкий ресурсний план. Будь-яка ІТ-компанія базується насамперед на експертизі своїх талантів. Експертиза та досвід – це те, що ми продаємо. Зрозуміло, що ми можемо продати ліцензію, "залізо" тощо. Але оскільки ми сервісно-продуктова компанія, то насамперед це експертиза наших людей, яку ми надаємо. Тож коли ми впроваджуємо ті чи інші проєкти та послуги, нам потрібні ресурси. Ми щороку рахуємо потребу в таких ресурсах і обсяг проєктів. У нас є ключовий клієнт і можливість з ним обговорити й спланувати розвиток того чи іншого напрямку. І є зовнішній ринок, амбіція розширювати там свою присутність. Виходячи з цього, на 2024 рік ми приросли на 100 осіб, тому що була така потреба у клієнтів.

У ДТЕК це ключові проєкти: наприклад, Paperless Office – трансформація, пов'язана з побудовою безпаперового офісу компанії, проєкти з кібербезпеки, з впровадження SAP, розробка застосунків. Наприклад, кілька десятків людей займаються конкретно професійною розробкою мобільних додатків. Це UI, дизайнери, програмісти, аналітики.

В нас гарний напрям Data Science і Data Management. Тобто ми даємо внутрішньому клієнту штучний інтелект. Починаючи від нескладних Copilots від Microsoft в офісних продуктах і закінчуючи тим, що в нас AI (artificial intelligence, штучний інтелект, ШІ - ІФ-У) прогнозує, наприклад, виробіток відновлювальних джерел енергії, щоб потрапляти у відповідні графіки та уникати небалансів. Або, наприклад, AI допомагає завантажувати енергоблоки в оптимальному режимі. Коли ви розпалюєте енергоблок, вам теж потрібно витримувати графік його навантаження для того, щоб були оптимальні витрати палива. Економія величезна, вона становить сотні мільйонів гривень.

Крім того, у клієнтів є потреби впровадження різних дашбордів, які дають змогу напрямкам продажів, закупівель, логістики тримати в полі зору, відстежувати в онлайн режимі виробничі показники. Умовно кажучи, ви можете бачити, скільки відвантажили, куди пішло, які ключові клієнти, яка потреба на завтра, який обсяг виробітку електроенергії. Один із наших клієнтів у розрізі продуктів харчування зараз хоче бачити прогноз свого споживання. Тобто вони дивляться, яких продуктів у які магазини можна закуповувати більше.

З інфраструктурою аналогічна ситуація. Ми постійно розвиваємося й дивимося в бік оптимізації витрат, і завдяки певним діям допомагаємо економити клієнтам. Таких проєктів у нас досить багато як для внутрішнього клієнта, так і для зовнішнього. А їх мають реалізовувати фахівці.

- Можете уточнити, як ви взагалі шукаєте кадри і головне – як їх утримуєте?

- В Україні ринок IT-кадрів загалом обмежений, а в умовах війни спостерігається дефіцит фахівців у деяких спеціальностях. Водночас на ринок вийшли нові кадри. Чому так сталося? Тому що європейські партнери великих компаній почали ставити під сумнів готовність і спроможність їх української частини працювати. Але це якоюсь мірою кінцева кількість людей, і вони, як правило, дуже затребувані. Тому ми конкуруємо на цьому ринку. Ми привабливі для спеціалістів і змогли так швидко зрости на 100 осіб, насамперед, через масштабність наших проєктів і викликів. Енергетика – дуже цікава галузь, а її вплив просто величезний. Тобто, люди в нас справді можуть робити внесок у підтримку країни в складний час розвитком крутих інноваційних проєктів.

Свого часу в рамках цифрової трансформації ДТЕК я возив хлопців-програмістів, дата-сайєнтистів на енергоблоки й показував, що це взагалі таке. В них це викликало просто wow-ефект. Вони приїжджали натхненні, з розумінням того, яку вигоду принесе цей проєкт з оптимального навантаження енергоблоку, що це в масштабах країни. Це драйвить. Плюс є якісь базові чинники – умови праці, заробітна плата, сучасний офіс, культура IT-компанії.

Незважаючи на те, що ми вихідці з ДТЕК, енергетичної компанії, ми будуємо IT-культуру – таку agile культуру (підхід до управління проєктами, що передбачає розбивку їх на етапи, а також безперервну співпрацю та вдосконалення – ІФ-У), яка допомагає людям, сприяє розкриттю їх талантів. І це завжди приємно. А нам є потім з чого підбити підсумки наприкінці року.

Є також програми стажування. Адже люди, попрацювавши в одному напрямку, можуть хотіти працювати в іншому. Ми завжди це підтримуємо. Нещодавно ми відкрили програми стажування для таких шифтерів, так званий буткемп. Також запустили програми стажування для студентів. Минулого року ми підписали домовленості з п'ятьма закладами вищої освіти й допомагаємо студентам останніх курсів пройти в нас практику, спробувати себе в якихось напрямках. Програма розрахована на півроку, є певні етапи відбору. Таким чином ми залучаємо нові ресурси та сили.

Наступна історія – сертифікація. Ставимо вимоги до експертизи і, звісно, вкладаємо в розвиток людей. Це тренінги, це можливість отримати відповідні підтвердження. Багато наших зовнішніх клієнтів, та й внутрішніх теж, висувають вимоги до кваліфікації наших людей, вони можуть навіть підбирати команди.

Все це в сукупності дає нам можливість впевнено дивитися на цей ринок, бути привабливими. Але немає меж досконалості, працюємо й далі. Ми вже доволі активно співпрацюємо з різними професійними майданчиками, зокрема з DOU, щоб мати можливість себе представляти. Ми максимально позиціонуємо свій бренд і розвиваємо в інформаційному полі свій веб-сайт, наші LinkedIn-профілі, Facebook. Це частина нашої привабливості для зовнішніх клієнтів і шукачів роботи.

- Скажіть, будь ласка, як компанія розробляє сценарії своєї діяльності, на що орієнтується, наприклад, які терміни закінчення війни закладає?

- Ми всі, звісно, сподіваємося, що війна закінчиться чимшвидше, але розуміємо, що є реальне життя, і ми не завжди можемо на це вплинути. Відповідно, коли ми плануємо сценарії розвитку, то виходимо з різних варіантів. Наприклад, прогнозів Європейського банку реконструкції та розвитку, авторитетних аналітичних видань. Сподіватися тільки на свою аналітику недостатньо.

Другий момент – аналізуємо тенденції розвитку галузей в Україні, оскільки орієнтуємося насамперед на український ринок. Є плани дальшого розвитку в Європі, але базовий ринок і базове наше знаходження – це Україна. Відповідно, дивимося на наших клієнтів, детально вивчаємо їх, і це не тільки ДТЕК, а взагалі теперішні й потенційні клієнти, таргетні, скажімо, utilities компанії. Які в них тенденції, куди вони йдуть, що вони роблять, які в них були результати за минулий період, що вони пишуть на цю тему тощо. В нас комплексний підхід і звідси вже формуються наші плани розвитку, під які ми закладаємо певні ресурси.

Ми також зважуємо, скільки хочемо заробити на зовнішньому ринку з огляду на наявні динаміки й тенденції, а скільки реально можемо. Який діапазон розбігу бачимо сьогодні, що може внутрішній клієнт і який в нього діапазон, що ми можемо йому запропонувати.

- Виходить, багато уваги приділяєте моніторингу.

- Абсолютно правильно. Хоча зазначу, що плани – це необхідність, але життя постійно вимагатиме змін. Тому потрібно завжди в цій історії бути готовим до розвитку подій як угору, так і вниз. Ми живемо в ситуації, яка змінюється дуже динамічно. Наприклад, скасування фінансування USAID.

- На вашій компанії це якимось чином позначилося?

- На нас конкретно ні. Всі наші проєкти з USAID завершилися минулого року. Але для тих, хто реально перебуває всередині проєкту, гадаю, це дуже серйозна проблема. Люди взяли команди, ресурси, щось роблять, і зараз потрібно все зупинити. Це саме той випадок, коли потрібно бути готовим до змін постійно.

Що показала практика за ці останні роки, коли ми перебуваємо в умовах війни? Що потрібно вміти постійно адаптуватися й дивитися в майбутнє. Не далеко, на це немає можливості. Все дуже динамічно, і складно уявити, чим це скінчиться. Але як мінімум на півроку вперед можна дивитися, постійно перераховуючи, моделюючи плани.

- В тих зовнішніх компаній, на які ви дивитеся, напевно, вже є якісь IT-компанії, можливо, є IT-підрозділи. Ви готові їх потіснити, виграти конкуренцію?

- Відверто – нам як окремій компанії всього два роки, але ми вже навчилися працювати з тендерами. Це реальні умови конкуренції, де ми маємо продавати себе, ризикувати. Так, в них є інші IT-компанії, і ми реально конкуруємо за наших клієнтів. Як бачите, 14 нових клієнтів за 2024 рік, і є, наприклад, контракти на 50 плюс мільйонів гривень бюджету на 2025 рік. Це говорить про те, що ми вміємо це робити і не боїмося. В нас наразі виходить. Зрозуміло, що ми ще молоді, але, гадаю, що й далі будемо амбітними.

- Ви сказали, що обслуговуєте проєкти ДТЕК за кордоном? Йдеться про трейдинг?

- Не тільки. Це й трейдинг, і ВДЕ, й офіси представницького формату, куди їздить менеджмент. Є материнські компанії, які нам потрібно обслуговувати. ДТЕК має досить великі амбіції щодо ВДЕ в Європі, і поступово ми будемо дедалі більше нарощувати пакети послуг для клієнта в цьому напрямку. Зараз вони простіші, але ми все активніше туди просуваємося.

- В Україні ДТЕК повертається до добудови Тилігульської ВЕС 500 МВт. Що цікавого ви готуєте для неї?

- З ВДЕ взагалі багато цікавих проєктів. Це молодий бізнес, дуже перспективний. І він суттєво відрізняється від інших тим, що при його запуску та розбудові вже є готові системи автоматизації виробництва. Тобто це сучасний бізнес, уже багато в чому цифровізований. Тому тут наше завдання – допомогти їм впровадити ці рішення: побудова каналу передачі даних, налаштування серверів, допомога інфраструктурі тощо. Це одна складова нашого пакета послуг. Але з іншого боку - оскільки бізнес молодий, немає готових засобів автоматизації управління ним. Ось як правильно подаватися в енергоринок? В нас є прогноз погоди, є споживання клієнтів, а яку цифру заявляти у виробництві електроенергії? Цього немає ні в кого зараз. Скільки не намагалися наші колеги в різних компаніях, але не "влучають" з прогнозом. Завдяки AI ми змогли доналаштувати цю модель таким чином, що вона враховує різні погодні прогнози, тому точність влучання доволі висока, й це мінімізує обсяг небалансів і, отже, влаштовує клієнта.

І ось такі нішеві послуги будуть досить затребуваними з огляду на те, що це молодий напрямок. Та сама автоматизація управління компанією, ERP-система. Потрібно розуміти, який там шаблон налаштувань має бути. В них же немає логістики, великих складів, як, наприклад, в "ДТЕК Енерго", що спалює вугілля на ТЕС, де левова частка бізнесу – управління складськими запасами. ВДЕ необхідно щось інше, і ось їх ми налаштовуємо, автоматизуємо, допомагаємо їм бути легкими, а також виконувати певні вимоги інвестора: консолідація звітності, прозорість. А це й зрілі рішення автоматизації, й кібербезпеки, тобто управління їхньою інфраструктурою, навіть користувачами, розкиданими по всій Україні, оскільки керуючі компанії в Києві. Відповідно це все дає їм змогу не відволікатися від напрямку свого бізнесу.

- Вам самому, напевно, історія ВДЕ дуже цікава?

- Звичайно! Але раніше, коли ми впроваджували ВДЕ, допомагали ДТЕК робити, наприклад, перші проєкти ВЕС, це було щось wow-неймовірне. Зараз це стало вже частиною day-to-day бізнесу. Зараз energy storages (системи накопичення енергії, СНЕ – ІФ-У) це взагалі нова історія.

- ДТЕК залучив вашу компанію до будівництва 200 МВт СНЕ в Україні, яке він анонсував?

- Ми прямо не впливаємо на цю історію, але опосередковано допомагаємо колегам в реалізації цих проєктів.

- Ймовірно, і трейдинг не менш цікавий для IT?

- Трейдинг – взагалі окрема історія. Це бізнес, побудований на управлінні ризиками. Капітал і ризики. Як цим керувати? І там теж AI допомагає в ухваленні певних рішень.

- Скажіть, будь ласка, як конкретний споживач може відчути на собі впровадження IT-рішень? Ось ви, наприклад, пишете на сайті, що модернізуєте "ДТЕК Одеські електромережі", вводите автоматичне управління заборгованістю для YASNO? Що це насамперед дає споживачеві?

- Якщо подивитися на бізнес "ДТЕК Мережі", що важливо споживачеві? Щоб передусім була е/е. Що на це впливає? Воєнний фактор виносимо за дужки. ДТЕК багато робить для того, щоб е/е була, я не коментуватиму, напевно, колеги розповідають. Впливає погода, яка може обірвати дроти, ріст зелених насаджень, які, виявляється, призводять до розривів повітряних ліній. Впливає швидкість ремонтних бригад – те, як швидко вони ідентифікують й усунуть пошкодження. В підсумку від цього залежить, як довго споживач перебуває без електрики. До речі, за оцінками фахівців, європейські споживачі відсотків на 50, якщо не помиляюся, менше часу проводять без електрики, ніж українські. Це до війни, звісно.

Як ми як IT-компанія допомагаємо мережам у цьому питанні? Наприклад, ми допомогли їм розробити і впровадили наш продукт – мобільні обхідні бригади. Це комплекс рішень, що дозволяє, по-перше, дефектувати й оцінювати стан повітряних ліній. Це рішення, з яким давно вже працює компанія, – піднімається дрон з лідаром, з відео і фотофіксацією, з GPS-координацією, і всі ці датчики сканують лінію. Він дивиться, де є перегріви. Про що вони говорять? Що завтра-післязавтра дріт обірветься, бо якщо перегріви, значить, щось із дротами не те. Наприклад, є дефекти ізолятора. Це буде аварія. Може бути проблема із самою опорою ЛЕП. Тобто він фіксує, де він це виявив, і скидає дані AI для аналізу. Ми навчили його точності розпізнавання дефектів на 98%. Тобто людині не потрібно втручатися. AI розпізнає й видає наряд мобільним бригадам мереж. І бригада вже розуміє, з чим їй туди їхати. І яким саме фахівцям. Усе це відбувається автоматично, без паперових листувань. Усі бригади ДТЕК обладнані планшетами.

Такий підхід дає колосальну економію часу й ресурсів. Ми підраховували, що тільки на відсутності паперового листування бригада економить годину. А є ще оптимізація маршруту, а це знов-таки економія часу й палива. Зрештою, для клієнтів ДТЕК це виливається в менше часу без світла.

Вегетативна історія теж цікава. Технологічні рішення дають можливість навіть прогнозувати ріст дерева, щоб точно розрахувати, коли його потрібно підрізати, аби уникнути аварії.

- Ваші технологічні рішення вже працюють у всіх операторів системи розподілу ДТЕК?

- Так. В нас була пілотна програма 2020 року на київському напрямку, а за ним робота поширилася на Одеські, Дніпровські та Донецькі електромережі. Хоча, звісно, ситуація в Донецькій області поки не дає змоги використовувати рішення на повну потужність. Але стосовно операторів загалом та велика програма цифровізації Modus, про яку я говорив спочатку, закінчилася. Ми зробили величезний ривок. Ми спільно з бізнесами опрацювали підходи й правила – проєкти, інструменти, експертизу, і сказали: все, тепер ви готові робити це самі, вам не потрібен якийсь Ad-hoc, який прийде і всім допоможе. Технології, проєкти зрозумілі, як рахувати ефекти, як імплементувати – теж зрозуміло. Вони знають, як це робити. Тому низку речей, дуже наближених до бізнесу, ми віддали їм, залишаючись надійним партнером.

- Зараз "ДТЕК Київські регіональні електромережі" анонсували амбітний проєкт SmartGrid у Київській області. Вони це роблять з вашою участю?

- Впровадження цифрового двійника, про який ви зараз говорите, вже реалізовує безпосередньо команда "ДТЕК Мережі". Вони змогли сформувати відповідну експертизу. Звісно, частково нас залучають, але більшою мірою це вже їх ініціатива. Точнісінько так само, як ми свого часу робили в рамках програми Modus цифрового двійника "ДТЕК Нафтогаз", наприклад, свердловини. Зараз кожен наступний проєкт вони роблять самостійно, це вже стало частиною бізнесу as usual. Тобто важливо було підштовхнути, і ми це завдання виконали. І зараз ми є надійним партнером, тому що всю експертизу, яка була отримана в рамках цієї цифрової трансформації, ми перенесли в MODUS X. І ми з ними співпрацюємо, взаємодіємо там, де вони бачать нашу цінність у виробничих завданнях. Ми надійний постачальник, гадаю, не просто на роки, а назавжди, оскільки ми доволі глибоко інтегровані в цей бізнес.

- Вам уже вдалося розпочати співпрацю з іншими мережевими операторами не з групи ДТЕК?

- Ще з минулого року ведуться діалоги з одним із обленерго, вони дивляться на нашу експертизу, їм реально цікаво, але поки все впирається у фінансування. Як ви знаєте, діяльність ОСР регулюється тарифами, що встановлюються національним енергорегулятором НКРЕКП. І не завжди у компаній є можливість добитися включення цифровізації в тариф, довести, що це дійсно ефективно. Але я радий, що регулятор дивиться позитивно в цей бік. Адже "ДТЕК Мережі" вдалося довести йому, що цифровий двійник – це важлива складова майбутнього всього дистрибуційного бізнесу. Якщо ще кілька років тому на такі інноваційні проєкти дивилися взагалі косо – мовляв, незрозуміло, що у вас там іще буде, а гроші вже потрібно витратити, - то зараз є розуміння, що за цим майбутнє, що інакше ми ніяк не виживемо. Ці цифрові двійники дивляться навантаження, перетоки, можливість того чи іншого обладнання пропустити необхідні обсяги е/е, оперативно дають оптимальні альтернативні маршрути, якщо якийсь трансформатор виходить з ладу. Це незамінний помічник, фактично це основне виробництво.

- Розкажіть про проєкти з постачальником енергоресурсів YASNO й чого ви від них очікуєте?

- Основний актив YASNO – це клієнти, все крутиться довкола цього. Це робить її дуже IT-залежною компанією, тому що їй від клієнта потрібна лояльність, щоб він був задоволений і щасливий від цієї взаємодії. І нам потрібно вміти його утримувати, вміти з ним працювати так, щоб йому сподобалося. В цьому контексті ми з YASNO робимо багато чого цікавого. З останніх ініціатив – ми з ними зараз пілотуємо штучний інтелект на базі контакт-центрів, коли ШІ розпізнає, розуміє питання і вибирає з бази даних потрібну відповідь. На поточний момент ми добилися доволі високої точності відповіді. Це була наша перша гіпотеза, яку ми пройшли: коли на базі поставленого питання вибирається максимально правильне рішення. На цьому етапі відповідь озвучує ще оператор. Але через кілька місяців тренувань ми вже хочемо підключити опцію, коли AI буде сам відповідати, причому зі схожістю на людину відсотків на 90%. Це сучасні історії OpenAI, де задіяний двигун Copilot. Він розуміє й правильно відповідає вам, і ще знає, що відповісти за специфікою. Це один із прикладів, як добитися лояльного клієнта, оскільки це мінімізує терміни відповіді, коли клієнт не "висить" довго на лінії.

Другий момент, яким ми займаємося вже давно й зараз близькі до завершення – це перевпровадження білінгової системи. Наша складова в цьому проєкті як партнерів – безпосередньо YASNO. Ця нова система дозволяє зовсім по-іншому подивитися на клієнта, і там чимало цікавих речей. Наприклад, мобільний додаток YASNO. Те, що було два роки тому, і те, що зараз, – це велика різниця. Він став максимально клієнтоорієнтованим. На це вже приємно дивитися, плюс в ньому з'явилося дуже багато корисних речей. Наприклад, "Яснолов", бонусні програми, історія споживання е/е. У ньому можна оплатити рахунок за е/е, можна отримати консультацію. Тобто це повноцінна комунікація з клієнтом, і воно зовсім по-іншому виглядає.

Ось яскраві приклади, як з реалізацією подібних проєктів змінюється сама компанія та її сприйняття клієнтом. Ми боремося за клієнтів, і це один з інструментів, без якого сучасний клієнт, відверто скажу, з нами не працюватиме.

- Розкішна історія з обслуговуванням ЛЕП мені особливо сподобалася. Це вже по суті, індустрія 4.0.

- Так, ми давно вже це зробили. Цьому кейсу щонайменше два-три роки, але він продовжує працювати. Звісно, дронами зараз користуватися повною мірою не можна через військові обставини, але все інше працює.