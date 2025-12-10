ДТЕК запустив масштабну програму інтеграції ШІ, реалізацію якої забезпечує MODUS X

Компанія MODUS X (група ДТЕК) реалізує масштабну програму Quantum для трансформації бізнес-процесів ДТЕК за допомогою ШІ, у межах якої на 2026 рік заплановано низку ШІ-проєктів, частина з яких уже працює або тестується, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" CEO MODUS X та CIO групи ДТЕК Дмитро Осика під час заходу XPERT EXCHANGE 2025.

"Ми розглядаємо програму QUANTUM, як логічне продовження програми цифрової трансформації ДТЕК MODUS, яку ми запустили у 2019 році. В рамках QUANTUM на 2026 рік заплановано 15 AI-проєктів, частина яких перебуває у пілотуванні", — зазначив Осика, який керує програмою АІ-трансформації QUANTUM.

За його словами, програма QUANTUM охоплює всі ключові напрями роботи компаній групи — від виробничих процесів до корпоративних функцій. Зокрема, в HR створюються ШІ-асистенти для автоматизації операційних задач, у Legal технології ШІ використовуються для драфтингу корпоративних документів, а для співробітників розробляються інструменти підвищення персональної продуктивності на робочому місці.

У сфері розробки програмного забезпечення, застосування генеративних моделей дає змогу скорочувати час написання коду на 30%, а у виробничих напрямках ШІ використовується для прогнозування поломок обладнання, оптимізації логістики.

Зазначається, що штучний інтелект вже використовується ДТЕК для прогнозування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, що дозволяє підвищити точність прогнозів та уникати штрафів за небаланси.

CEO MODUS X підкреслив, що серед ключових цілей програми QUANTUM — підвищення ефективності, гнучкості та керованості бізнесу ДТЕК, формування культури використання ШІ та зменшення рутинних операцій у роботі співробітників.

"Ефективне застосування ШІ дозволяє співробітникам зосередитись на задачах з більшою доданою вартістю та підвищує їхній внесок у результат бізнесу", — додав він.

MODUS X — українська технологічна компанія, що входить до Групи ДТЕК, надає професійні ІТ-послуги і рішення для великого та середнього бізнесу в Україні та за кордоном.

Компанія має понад 750 експертів, забезпечує цифрову трансформацію, впроваджує інноваційні технології для підвищення ефективності бізнесів та розробляє власні продукти.

Основними технологічними напрямками MODUS X є управління даними та штучний інтелект, розробка та впровадження бізнес-застосунків, ІТ-інфраструктура, кібербезпека, організація сучасного робочого місця і технічна підтримка, ІТ-консалтинг.

Компанія є партнером ключових лідерів ІТ-індустрії, таких як Microsoft, SAP, Creatio, IBM, Lenovo, Trend Micro, Check Point, Veritas, Tenable тощо.