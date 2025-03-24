Програму президента у частині висадки мільярда дерев виконаємо 2025 р. - гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець

Мільярд дерев від Володимира Зеленського. Під час війни про президентську програму "Зелена країна" згадують нечасто. Проте лісівники, за даними Держлісагентства, кампанію з висадки лісів не просто не припиняли, але й з кожним сезоном нарощували об’єми. Генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець в інтерв’ю ІА "Інтерфакс-Україна" розказав про перебіг першого етапу реалізації програми.

Текст: Оксана Руженкова



- Пане Юрію, як війна вплинула на "Зелену країну" і як все ж таки її вдалося реалізувати у воєнних умовах?

- Ми не зупиняли висадку лісів, бо це не те, що можна відкласти на повоєнну відбудову. Втрачений час потім не наздогнати. Саме тому продовжили інвестиції у розбудову сучасних насіннєвих центрів. Сіянці з закритою насіннєвою системою та кращою приживлюваністю дозволяють проводити висадку не лише кілька тижнів навесні та восени, а майже цілий рік. Тож меншими ресурсами виконуємо більше роботи.

Щодо впливу війни, то вона посунула наші плани на рік. З початку вторгнення ми передали ЗСУ понад тисячу одиниць різної техніки, тисячі працівників були мобілізовані. Під час окупації суттєво постраждали десятки лісових господарств. Наприклад, наразі ми включаємо до складу ДП "Ліси України" три деокупованих харківських лісгоспи, в яких p 150 тис. га площа заміновано 138 тис. га. В лісгоспах була знищена практично вся виробнича база. Ми не взяли у держави ані копійки – сплатили понад 26 млн грн боргів, передаємо з інших лісових філій техніку для гасіння пожеж, інструменти, оргтехніку для контор. Це все за рахунок компанії. Цієї весни у новоствореному Ізюмському надлісництві вже почалася висадка нового лісу.

Крім війни є також інші фактори, які гальмують лісовідновлення. Наприклад, процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД). Нещодавно ми запрошували Міндовкілля, народних депутатів, Київську ОВА, ДСНС в Богуславське надлісництво (Київщина), де два роки тому стався масштабний буревій. Щоб прибрати зламані стихією дерева на площі 50 га і висадити новий ліс, нам довелося витрати майже 1 млн грн і чекати рік. Представник комерційної компанії, яка виготовляла звіт ОВД, на ділянці навіть не з’явилися. Тобто вимога закону про необхідність проведення ОВД у таких випадках є формальністю, яка дуже дорого коштує державі. Пролежавши рік, деревина в Богуславі знецінилася, ми втратили понад 10 млн грн. Я вже мовчу про пожежні ризики, які створюють десятки гектарів сухостою.

-А щодо мільйону гектарів нових лісів?

-Лісовий фонд ми збільшуємо, але темпи можуть бути в рази більшими. Ми готові виділяти і кошти, і ресурси. Але "Ліси України" майже вичерпали власні площі для залісення, а місцеві громади не поспішають передавати вільні території або самосійні ліси на землях сільгосппризначення. Ми буквально благаємо місцеву владу – не хочете передавати нам, створюйте комунальні лісгоспи, але робіть хоч щось.

-Поточного року значно зріс попит на деревину. Нещодавно ви організували великий форум із деревообробним бізнесом. Що у підсумку?

- Домовилися, що з другого півріччя збільшимо до 30% частку піврічних договорів, а далі – упроваджуємо річні контракти з фіксованою ціною та направимо до 50% ресурсу на довгострокові контракти. Ми підійшли до їхнього впровадження поступово. Колись виконання договорів на поставку деревини складало 50%, але тепер цей показник понад 90%.

Крім того, домовилися переглянути та удосконалити принцип формування стартової ціни аукціонів. Наразі стартові ціни формуються щоквартально, враховуючи середньозважені ціни, сформовані на основних і додаткових торгах. Але чекаємо пропозицій від профільних бізнес-асоціацій.

Домовилися також спільно працювати над умовами для збільшення заготівлі деревини. Найважливішими серед них є:

- зміна процедури ОВД – як у всіх країнах ЄС вона має застосовуватися лише у випадках знелісення (на ділянці замість лісу будується промислове підприємство, об’єкт інфраструктури тощо);

- спрощення процедури затвердження матеріалів лісовпорядкування та дозвільної процедури для проведення лісогосподарських робіт на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ, у ДП "Ліси України" їх нараховується понад 1,1 млн га);

- передача ДП "Ліси України" так званих нерозподілених лісів, яких, за різними оцінками, в Україні понад 400 тис. га.

Якщо завдяки підтримці підприємців вдасться зрушити з місця зазначений комплекс питань, у нас значно збільшиться заготівля, відповідно стабілізуються ціни на деревину.

- Пожежонебезпечний сезон цього року в Україні розпочався вже на початку березня. Горіли Карпати, пожежі в інших регіонах…

- Ситуація дуже напружена. Клімат змінюється. Це стосується не лише України, ми бачили страшні лісові пожежі у Каліфорнії на початку року. В Україні кліматичні ризики посилюються військовими. Майже кожне падіння "шахеда" у лісі - це пожежа. Готуємся до будь-яких сценаріїв – основний акцент на закупку швидких та маневрених пожежних модулів, які оперативно дістаються до місць загорянь. Робимо акцент на зв’язок, на навчання керівників гасіння пожеж – управління і координація дій вирішують дуже багато.

Продовжуємо розвиток нашої мережі рекреаційних пунктів, яка створює умови для безпечного відпочинку в лісу. До речі, за минулий рік їх відвідало декілька мільйонів українців.

На жаль, не все залежить від ДП "Ліси України" - 8 з 10 пожеж ми гасимо за межами територій, наданих підприємству у користування. В Україні 1,9 млн га самосійних лісів – вони ніким не охороняються, це порохова бочка.

Я вже казав - якщо громада не хоче передавати ці ліси нам, створюйте власне комунальне підприємство. Але жоден ліс не має залишатись без господаря, який за ним дбає і охороняє. На сьогодні це ключова умова протидії масштабним лісовими пожежам.

-Пресслужба ДП "Ліси України"нещодавно опублікувала заяву про замовні інформаційні атаки, які спонсоруються вашими опонентами. Знаєте замовника?

- Там все на поверхні. Фінансують замовну кампанію на топ телеграм-каналах ті самі "спонсори", які вигадали і розкрутили фейк про "персональний хутір на 80 га державних територій". До речі, "Ліси України" запрошували журналістів, щоб вони на власні очі переконалися, що історія про хутір і захопленням лісу – це вигадка. Хто не вірить – хай приїздить і подивиться власними очима.

До речі, платними публікаціями у телеграм-каналах "спонсори" не обмежуються - паралельно замовляють ще і справи. Перспектив у цих справ ніякої - головне влаштувати маски-шоу, психологічно тиснути на команду. Щоб ми викинули білий прапор - дали задню і більше не перекривали схеми по нелегальній деревині, на якій "спонсори" замовних атак завжди збагачувалися. Щоб залишали на посадах потрібних їм людей, які ці схеми покривали.

- До речі, яка ситуація наразі з нелегальною деревиною?

- Давайте з початку. Декілька років тому лісова галузь була збитковою та отримувала державні субвенції. Увесь прибуток розкрадався – на реалізації деревини, на закупках, на фейкових роботах, практично на всьому. Після реформи і створення ДП "Ліси України" у нас прибуток у 3,5 млрд – закупки через Прозорро, реалізація через біржу, всі дозволи в електронній формі, на ділянках в лісі постійні перевірки внутрішньої безпеки. Централізована організаційна структура, в рази скорочений адміністративний апарат, зокрема, прибрана найбільш проблемна ланка керівництва лісгоспів, що збільшує прозорість процесів і спрощує контроль. Але ж ви фізично не обтягнете увесь ліс колючим дротом.

Минулого року в Ясенях на Закарпатті мешканці віддаленого села, яке межує з лісом, по ночах різали дерева, вивозили на конях, розпилювали на пілорамах на власних подвір’ях. Купа кримінальних справ, поліцейська спецоперація по затриманню… Як ви гадаєте, хоч одного з членів банди наразі посадили? Проблема чорних лісорубів лишається, але це більше проблема правоохоронців та судової системи, ніж проблема лісівників.

Проте наслідки "діяльності" чорних лісорубів – це відсотки від того обсягу зловживань, який відбувався за лісгоспів. Ми перекрили справжні "промислові" багатомільйонні схеми з поставкою на ринок нелегальної деревини через втручання в роботу системи електронної системи обліку деревини (ЕОД), через "пересорт", через заниження запасу деревини на ділянці. Як результат - ціни на біржових торгах офіційної деревиною зростають, адже з ринку пішла нелегальна деревина. Нелегальний ресурс, який лишається, це, як правило, незаконні рубки в самосійних, нерозподілених лісах.

- А що це за історія з Селянським лісом на Рівненщині?

- До речі, показовий приклад. Колишні колгоспні ліси, з яких 10 тис. га лише минулого року передали ДП "Ліси України". Ми нещодавно завершили інвентаризацію - 481 тисяч пнів (!), збитки на 3,41 млрд грн. От з таких селянських лісів у нас незаконна деревина і потрапляє на ринок.

- Коли почнеться анонсований процес корпоратизації ДП "Ліси України"?

- У січні цього року ухвалено закон, відповідно до якого всі державні унітарні підприємства мають бути трансформовані в акціонерні товариства. Процес трансформації на нашому підприємстві щойно розпочатий. Паралельно сформована наглядової рада – це дуже сильна команда фахівців з Латвії, Фінляндії, Канади - завдяки чому ми вже як компанія набули суб’єктність. І це є гарантію того, що реалізовані за два роки реформи не будуть згорнуті.