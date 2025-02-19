Інтерфакс-Україна
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15:25 19.02.2025

Суд стягнув з іноземної авіакомпанії заборгованість за несплату аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем – прокуратура Криму

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Суд стягнув з іноземної авіакомпанії заборгованість за несплату аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем – прокуратура Криму

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури АР Крим і м.Севастополя до іноземної авіакомпанії про стягнення 646 тис. грн заборгованості за несплату аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем, повідомляє прокуратура автономії.

"Господарським судом Київської області задоволено позов прокуратури АР Крим та м. Севастополя до іноземної авіакомпанії "SOUTH AFRICAN AIRWAYS" про стягнення заборгованості у розмірі 646 тисяч грн за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема над Чорним морем", - йдеться в повідомленні прокуратури фейсбук в середу.

За її інформацією, літаки цієї африканської авіакомпанії здійснювали польоти у повітряному просторі України, в тому числі, над відкритими водами Чорного моря.

"Однак авіакомпанія не сплатила належні аеронавігаційні збори, встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю", - наголошено в повідомленні.

Пред’явлення позову, як пояснюють в прокуратурі, було обумовлено необхідністю забезпечення стабільності функціонування об’єкта державної власності стратегічного значення (ДП "Украерорух") та виконання Україною обов’язків, передбачених Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

"Наразі судами задоволено позовні вимоги прокуратури автономії на загальну суму понад 7,7 млн грн у вказаній категорії справ. При цьому кошти розміром понад 3,7 млн грн вже стягнуто на користь держави", - резюмують в прокуратурі автономії.

Теги: #авіакомпанія #суд

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