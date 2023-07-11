Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

Громадянин України, якому було відмовлено в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва декілька днів тому, не є ветераном війни і не був військовослужбовцем, проте службове розслідування у зв'язку з порушенням його прав триває, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він наголосив, що захист прав та інтересів усіх українців за кордоном, незалежно від їх професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України.

"Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі", - повідомив Ніколенко.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація, що в аеропорту Тель-Авіва з літака примусово висадили чоловіка з інвалідністю, нібито українського ветерана, який повертався додому після лікування. Він довго не міг сидіти на своєму місці через протез, через що стояв у салоні, але впав і пошкодив руки, після чого його змусили залишити рейс.