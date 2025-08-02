Зеленський зустрівся з Усиком: Говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та обговорив з ним, як зробити голос України на міжнародній арені більш сильним і впливовим.

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", - написав Зеленський у телеграмі у суботу.

За його словами, під час зустрічі з чемпіоном "говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни".

"Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом", - додав Зеленський.