Усик зіграє у благодійному футбольному Матчі Легенд у Лісабоні

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик (Україна) зіграє у благодійному футбольному матчі на підтримку Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Лісабоні.

"Сьогодні у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу та має на меті залучити понад EUR 1 млн на підтримку благодійних організацій, серед яких — Український Червоний Хрест. До матчу долучиться абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У команді команді Світових Легенд братимете участь такі футбольні зірки, як Фабіо Каннаваро та Алессандро Дель П’єро (Італія), Хав’єр Дзанетті (Аргентина).

Кошти, зібрані під час матчу, допоможуть Українському Червоному Хресту й надалі оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, проводити евакуаційні заходи, відновлювати житло, надавати психосоціальну підтримку тим, хто її потребує.