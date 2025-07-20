Зеленський привітав Усика з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з черговим здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15188