Інтерфакс-Україна
Події
01:10 20.07.2025

Усик переміг Дюбуа нокаутом в 5 раунді

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Олександр Усик виборов звання абсолютного чемпіона світу перемігши Даніеля Дюбуа нокаутом у 5 раунді поєдинку.

Бій відбувся за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF и WBO. Це був поєдинок-реванш: вперше боксери зустрілися на рингу в серпні 2023 року і тоді Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді. Усик повернув собі титул чемпіона за версією IBF, від якого змушений був відмовитися, оскільки свого часу не зміг провести обов'язковий захист титулу, і захистив чемпіонство за трьома іншими версіями.

"Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, що боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять Україну", - сказав Усик по закінченні бою.

Теги: #усик #перемога

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