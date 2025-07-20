Усик переміг Дюбуа нокаутом в 5 раунді

Олександр Усик виборов звання абсолютного чемпіона світу перемігши Даніеля Дюбуа нокаутом у 5 раунді поєдинку.

Бій відбувся за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF и WBO. Це був поєдинок-реванш: вперше боксери зустрілися на рингу в серпні 2023 року і тоді Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді. Усик повернув собі титул чемпіона за версією IBF, від якого змушений був відмовитися, оскільки свого часу не зміг провести обов'язковий захист титулу, і захистив чемпіонство за трьома іншими версіями.

"Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, що боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять Україну", - сказав Усик по закінченні бою.