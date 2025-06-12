Збірна України з волейболу перемогла команду США у Лізі Націй-2025

Чоловіча збірна України з волейболу дебютувала у міжнародному турнірі – Лізі Націй-2025 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), здобувши переконливу перемогу над командою США з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Як повідомили у пресслужбі ГК "Епіцентр", що виступає генеральним партнером із розвитку, управління, підтримки та забезпечення збірної, до стартового складу команди увійшли Тупчій (16 очок), Щитков (2), Ковальов (10), Янчук (12), Тодуа (3), Семенюк (8), Бойко (ліберо). На заміну виходили: Полуян, Кісілюк, Коваль.

Команда під керівництвом головного тренера Рауля Лосано показала високий рівень гри, злагоджену командну роботу та незламну волю до перемоги. Особливо напруженим став третій сет, де американці намагалися переламати хід зустрічі, однак українці вистояли й впевнено довели матч до перемоги.

"Ця перемога – не лише вагомий спортивний результат, а й символ нової сторінки в історії українського волейболу", – йдеться у пресрелізі.

"Епіцентр" виступає партнером Федерації волейболу України, 2021 року між сторонами підписано меморандум про співпрацю. Партнером українського волейболу також виступає компанія Intersport.