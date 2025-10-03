Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Абсолютна більшість українців вірять у перемогу України у війні з РФ: 39,9% цілком вірять у неї, 34% скоріше вірять, 11,4% скоріше не вірять, 4,5% зовсім не вірять, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня на замовлення Київського безпекового форуму.

При цьому військову перемогу над РФ вважають можливою 58,8%, а неможливою лише 18,3% респондентів.

На питання, якби це залежало від них, чим би вони були готові поступитися під час переговорів з РФ, лише 8,1% респондентів заявив, що українськими територіями, 10,1% - прозахідним вектором розвитку країни, 62,3 - нічим з наведеного.

Лише 13,1% вважають, що у разі підписання угоди про мир між Україною і РФ обидві сторони намагатимуться дотримуватися цієї угоди. 64,2% переконані, що у разі підписання такої угоди РФ порушить її і нападе на Україну, як тільки це їй буде зручно. Лише 1,8% думають, що до таких дій вдасться Україна, а 5,8% - що обидві сторони.

Перемогою українці рівною мірою вважають як вихід на кордони станом на 23 лютого 2022 року (25,7%) та вихід на кордони 1991 року (24,6%). До зупинки війни на лінії зіткнення готові 21,6% опитаних.

Після перемоги України або припинення бойових дій 88,1% підтримують повний розрив усіх стосунків з РФ аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян РФ в Україну.

Також результати дослідження свідчать, що головний авторитет для українців – Збройні сили України, довіра до яких складає майже 93%. До першої десятки структур, яким довіряють українці, входять рятівники, волонтери, добровольчі загони, розвідники, прикордонники, контррозвідники (СБУ), міністерство оборони. Першу десятку закриває церква.

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольних уряду України територіях серед 1210 респондентів віком від 18 років за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.