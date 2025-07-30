Інтерфакс-Україна
Події
13:30 30.07.2025

Свириденко про перемогу ПриватБанку: це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені

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Свириденко про перемогу ПриватБанку: це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені
Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що перемога націоналізованого ПриватБанку (Київ) в судовому процесі проти ексвласників демонструє здатність України успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.

"Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 30 липня націоналізований ПриватБанк здобув перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

Теги: #приватбанк #перемога #свириденко

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