Свириденко про перемогу ПриватБанку: це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що перемога націоналізованого ПриватБанку (Київ) в судовому процесі проти ексвласників демонструє здатність України успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.

"Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 30 липня націоналізований ПриватБанк здобув перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.