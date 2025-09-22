Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

Фото: https://www.president.gov.ua/

Абсолютна більшість українців (62%) назвали найважливішим у житті перемогу у війні, тоді як родину і близьких назвали 53%, свідчать результати соціологічного дослідження “Проблеми соціальної згуртованості в Україні”, проведеного Rating Group 20-22 липня.

Маючи змогу вибрати не більше трьох варіантів, 34% назвали найважливішим власне здоров’я, 26% - незалежність України, 20% - її відновлення, 18% - збереження мови, культури та ідентичності, 14% - згуртованість української нації. Лише 12% назвали найважливішим можливість самореалізації та розвитку, 11% - особисту свободу і 9% матеріальний добробут.

76% оптимістично налаштовані щодо майбутнього України, щодо власного майбутнього 72%, стільки ж стверджують, що можуть самостійно впоратись з власними проблемами. Негативну відповідь на всі три питання дали приблизно по 10% опитаних. При цьому лише 44% переконані, що держава у кризовій ситуації ухвалить правильне рішення (32% так не вважають).

Суттєвої залежності у цих відповідях від макрорегіону України, віку, статку та типу поселення не спостерігається.

Абсолютна більшість українців себе ідентифікують громадянами України (81% на 10 за 10-бальною шкалою, середнє значення 9,4), представником свого етносу чи нації (60% на 10 з 10, середній індекс 8,6), мешканцем свого регіону (46% на 10 з 10 та ще 6% на 9 з 10, середнє значення 8). Індекс самоідентифікації себе європейцями нині на рівні 5,8, радянською людиною – 1,3 (64% так себе ідентифікують на 0 за 10-бальною шкалою).

При цьому самоідентифікація за громадянством, етнічністю та місцем проживання майже не залежить від макрорегіону України, віку, статку та типу поселення, а от європейцями себе частіше ідентифікують жителі заходу (6,3) і центру, ніж півдня і сходу країни (4,7), і більше забезпечені (6,5), ніж бідні (4,3). Самоідентифікація радянською людиною вища серед бідних (індекс 2), людей старших на 51 рік (1,8), жителів півдня країни (1,9), а також ненабагато вища серед жителів сіл (1,5).

В ході дослідження методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.