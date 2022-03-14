Події

08:11 14.03.2022

Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко

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Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко

Станом на 07.40 у дев'ятиповерховому житловому будинку на Оболоні у Києві виявлено тіла 2 загиблих, троє людей госпіталізовані, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

Він додав, що "дев'ятеро людей отримали допомогу на місці".

ДСНС врятували 15 людей, евакуювали 69 людей.

Пошуки тривають.

У Держслужбі з НС підтвердили цю інформацію, додавши, що пожежу було ліквідовано о 07.58.

Раніше повідомлялося, що в результаті влучення артилерійського снаряда до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва в понеділок уранці сталося часткове руйнування будівлі та загоряння квартир на 3-4 поверхах.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4335

Теги: #київ #жертви #артудар
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