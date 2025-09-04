Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Фото: https://x.com/DefensieMin/status/1910691506320458175

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував у четвер зустріч представників Коаліції дронів (Drone Capability Coalition) у Гаазі.

"Дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії. У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні. Ми інвестуємо в це значні кошти. Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", - написав Брекельманс у соцмережі Х у четвер.

Коаліція з розвитку безпілотних технологій (Drone Capability Coalition) — це багатонаціональний альянс, заснований у лютому 2024 року Великою Британією та Латвією з основною метою постачання Україні сучасних безпілотних літальних апаратів та інших безпілотних систем для посилення її оборонних можливостей у війні проти Росії. Коаліція прагне сприяти довгостроковій технологічній перевазі шляхом підвищення можливостей України та її країн-партнерів у сфері безпілотної війни, сприяння великомасштабним закупівлям та підтримки навчання українських військових експлуатації та технічному обслуговуванню безпілотних літальних апаратів.

До країн-членів Коаліції входять Австралія, Канада, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія (співкоординатор), Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Швеція, Україна та Велика Британія (співкоординатор).