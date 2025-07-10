Голова Міноборони Нідерландів: Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Путін буде продовжувати терор України до тих пір, коли агресія не приноситиме користі та буде коштувати йому дорого.

"Путін продовжуватиме терор, доки це буде йому вигідно. Це має змінитися. Це можливо лише тоді, коли агресія не приноситиме користі (завдяки масовій підтримці України) і буде коштувати дорого (масові санкції). Росія вже давно могла б укласти мир, але її до цього треба змусити", - написав він у Х у четвер.