Норвегія приєдналася до коаліції безпілотників для України

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік повідомив про приєднання країни до так званої “коаліції дронів”.

“Україна гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від російсько-агресорської війни. Безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій”, - приводить слова міністра пресслужба норвезького уряду.

Нещодавно Норвегія внесла 700 мільйонів крон у багатонаціональну ініціативу з закупівлі безпілотників для України. У 2025 році також планується використати кошти з програми Нансена з безпілотників і технології безпілотників.

Коаліції спроможностей, створені восени 2023 року, сприяють координації та узгодженню для зміцнення бойової потужності України в короткостроковій перспективі та розбудови можливостей для захисту та стримування в довгостроковій перспективі.

На засіданні "Рамштайн" у січні 2025 року було досягнуто домовленості щодо так званих дорожніх карт, які визначають амбіції для окремих коаліцій щодо можливостей.

Норвегія є співлідером коаліції з безпеки на морі разом із Великою Британією, також бере участь у коаліції протиповітряної оборони (на чолі з Німеччиною та Францією) та коаліції протиповітряної оборони (на чолі з Данією, Нідерландами та Сполученими Штатами), а зараз приєдналася до коаліції безпілотників (на чолі з Латвією та Великою Британією).