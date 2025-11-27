Латвія цьогоріч передала Україні 12 тисяч дронів у межах "Коаліції дронів" - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка перебуває із візитом у Києві, обговорили збільшення темпів виробництва та постачань безпілотників в Україну в межах "Коаліції дронів".

"Цінуємо допомогу Латвії у підготовці українських військових, турботу про поранених захисників. дякуємо за лідерство у коаліції дронів, в рамках якої Латвія цьогоріч передала 12 000 безпілотників. Обговорили збільшення темпів виробництва та постачань на 2026 рік", - сказав він на пресконференції із латвійською колегою Байбою Браже у Києві у четвер.

Також Сибіга висловив вдячність Латвії за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема щорічну оборонну допомогу в обсязі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

"Йдеться про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Вдячні Латвії також за приєднання до PURL і за нещодавню передачу 42 бронетранспортерів "PATRIA 6x6", — додав глава МЗС.

Міністр подякував колезі за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини, відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону. Міністри обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 млн євро, а також перспективи і пріоритети на наступний рік.

"Учора ви відкрили в Чернігові два об’єкти, відбудовані за кошти Латвії: педіатричний корпус Чернігівської центральної районної лікарні та Центр захисту прав людини. Ми надзвичайно цінуємо ці зусилля", — зазначив Сибіга.