Шмигаль: Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria

Фото: Pixabay

Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6, передача машин відбулась у Ризі на військовій базі "Адажі", повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це. Крім того, латвійці передали нам ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги", - написав він у Телеграмі.

Шмигаль подякував міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу, уряду та всім латвійцям за "надзвичайний рівень" підтримки. Також він подякував країні за додатковий внесок у EUR2,2 млн в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів. "Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО "Реноватор" з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами", - додав він.