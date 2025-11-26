Глава МЗС Латвії наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та участі України в будь-якій угоді.

"У Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у розмові (відеозвʼязок - ІФ-У) з міністрами закордонних справ. Підкреслила необхідність трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та запобігання майбутній агресії, а також те, що участь України в будь-якій угоді має вирішальне значення", - написала вона у соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у середу прибула із візитом до України.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас скликала позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах 26 листопада для обговорення підготовки мирного плану для України й ролі ЄС у цьому процесі.