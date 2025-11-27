Латвія виділила додаткові EUR125 тис. на енергетичну допомогу Україні

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже, яка перебуває із візитом у Києві, за додаткову енергетичну підтримку для українців.

"Особливу увагу приділили підтримці енергетичної системи, особливо напередодні зими. Удари рф нанесли значні пошкодження, тому така підтримка є критично важливою. Ми вдячні за додаткові рішення наших друзів щодо підтримки нашої енергетичної стійкості", - сказав він на пресконференції із латвійською колегою Байбою Браже у Києві у четвер.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, українська сторона вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об’єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми.

Також Сибіга висловив вдячність Латвії за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема щорічну оборонну допомогу в обсязі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

"Йдеться про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Вдячні Латвії також за приєднання до PURL і за нещодавню передачу 42 бронетранспортерів "PATRIA 6x6", — додав глава МЗС.

Міністр подякував колезі за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини, відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону. Міністри обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 млн євро, а також перспективи і пріоритети на наступний рік.

"Учора ви відкрили в Чернігові два об’єкти, відбудовані за кошти Латвії: педіатричний корпус Чернігівської центральної районної лікарні та Центр захисту прав людини. Ми надзвичайно цінуємо ці зусилля", — зазначив Сибіга.