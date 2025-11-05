Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Фото: https://x.com/AndrisSpruds

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс приймає у середу, 5 листопада, з робочим візитом українського колегу Дениса Шмигаля, який прибув до Латвії для обговорення співпраці між двома країнами в галузі оборони.

Як повідомляє Міноборони Латвії, під час двосторонньої зустрічі очільники відомств обговорять латвійсько-українське оборонне співробітництво та військову підтримку України з боку Латвії, надану у 2025 році та заплановану на 2026 рік.

Порядок денний зустрічі також включає військову підготовку українських солдатів у Латвії, розвиток Коаліції безпілотників під керівництвом Латвії та Великої Британії. Міністри також обговорять зміцнення зв'язків у латвійсько-українській військовій промисловості та розвиток спільного виробництва.

"Сьогодні міністри оборони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо зміцнення співпраці між двома країнами у сфері військової промисловості. Підписуючи меморандум про взаєморозуміння, обидві сторони підтвердять, що в майбутньому всі види співпраці у військовій промисловості будуть підтримуватися та просуватися, включаючи як навчання солдатів, визначення та реалізацію дослідницьких та дослідницьких робіт, так і передачу військових технологій та ноу-хау з Латвії до України, а також з України до Латвії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що меморандумом підтверджується, що створення спільних підприємств у сфері оборони буде заохочуватися та підтримуватися. Це також підкреслить суттєву важливість стратегічних заходів галузей промисловості, що беруть участь в оборонному секторі, що сприятиме формуванню можливих партнерств та участі промисловості в дослідницьких установах.

"Під час зустрічі Спрудс представить Україні перелік продукції та технологій, що пропонуються латвійськими виробниками військової техніки, з якого Україна зможе обрати те, що їй потрібно. Латвія, враховуючи вибір України та наявні ресурси, оцінить можливості закупівлі відповідної продукції та технологій у рамках військової підтримки", - зазначили у відомстві.

Список складається з 54 підприємців, які пропонують Україні понад 300 товарів.

Пізніше у середу Спрудс у соцмережі Х написав, що меморандум уже було підписано.

5 листопада також запланована зустріч міністра оборони України Шмигаля з прем'єр-міністром Евікою Сіліня, головою Сейму Дайгою Міеріня та міністром закордонних справ Байбою Браже. Як повідомлялося, міністру оборони України Денису Шмигалю буде офіційно передано останню партію бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва.

У четвер, 6 листопада, міністри оборони відвідають базу в Адажі, де заплановано зустріч із ЗМІ.