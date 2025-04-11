Інтерфакс-Україна

Події

17:03 11.04.2025

Норвегія долучилася до Коаліції дронів

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Норвегія офіційно долучилася до міжнародної Коаліції дронів, повідомило Міністерство оборони країни.

"Тепер Норвегія офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів, очолюваної Латвією та Великою Британією. Разом ми будуємо міцний альянс для підтримки України", - йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Зазначається, що необхідні документи міністр оборони Туре О. Сандвік підготував у Брюсселі в п’ятницю вранці.

Як повідомлялося, Коаліція дронів офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у лютому 2024 року.

Теги: #коаліція_дронів #норвегія

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