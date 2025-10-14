Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

Фото: https://x.com/FedorovMykhailo

Перший віцепрем’єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, під час якої сторони обговорили ефективність "лінії дронів" (Drone Line) та плани розширення проекту.

"Важлива зустріч з міністром оборони Нідерландів. Ми обговорили ефективність Drone Line та плани щодо розширення проекту, який вже змінює обличчя бойових дій. Дякуємо голландській команді за постійну підтримку України та участь в інноваційних проектах", - написав Федоров в мережі Х у вівторок.