Інтерфакс-Україна
Події
13:09 30.05.2025

Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників - Шмигаль

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Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників - Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників, намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина.

"Постійно у нашому фокусі безпека та оборона… Ще одне посилення — це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина. Учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро. Вдячний всім нашим друзям, зокрема Латвії — за лідерство в коаліції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Також прем'єр нагадав, що за лідерства Фінляндії під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Петтері Орпо була створена нова Коаліція укриттів цивільного захисту.

"Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів", - додав він.

Теги: #коаліція_дронів

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