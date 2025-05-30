Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Коаліція дронів може розширитися до 20-ти учасників, намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина.

"Постійно у нашому фокусі безпека та оборона… Ще одне посилення — це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина. Учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро. Вдячний всім нашим друзям, зокрема Латвії — за лідерство в коаліції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Також прем'єр нагадав, що за лідерства Фінляндії під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Петтері Орпо була створена нова Коаліція укриттів цивільного захисту.

"Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів", - додав він.