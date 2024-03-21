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10:31 21.03.2024

Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України

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Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України

Австралія долучилася до коаліції безпілотників для України - разом із Великою Британією та Латвією Канберра надасть безпілотники для Збройних сил України в рамках угоди про "коаліцію дронів", повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції дронів, яку очолюють Велика Британія і Латвія", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, передає The Guardian у четвер.

"Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна дотримувалася курсу і могла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", - додав міністр оборони Австралії.

Як повідомлялося, крім Латвії, Великої Британії та України, до Коаліції дронів долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

У лютому повідомлялося, що Велика Британія разом із Латвією очолять велику коаліцію безпілотників, до якої, як очікують в уряді України, увійде щонайменше 20 країн.

Теги: #австралія #коаліція_дронів

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