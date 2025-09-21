17:03 21.09.2025
Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ
Фото: Unsplash
Австралія офіційно визнала Палестину суверенною державою, повідомляє ABC News.
Цей крок був попередньо оголошений у серпні, але офіційно став офіційним у неділю завдяки спільній заяві прем'єр-міністра Ентоні Албанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг, зазначає ABC News.
"Австралія визнає законні та давні прагнення народу Палестини щодо власної держави", – заявили вони. - Сьогоднішній акт визнання відображає давню відданість Австралії дводержавному врегулюванню, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів".