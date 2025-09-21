Інтерфакс-Україна
17:03 21.09.2025

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

Австралія офіційно визнала Палестину суверенною державою, повідомляє ABC News.

Цей крок був попередньо оголошений у серпні, але офіційно став офіційним у неділю завдяки спільній заяві прем'єр-міністра Ентоні Албанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг, зазначає ABC News.

"Австралія визнає законні та давні прагнення народу Палестини щодо власної держави", – заявили вони. - Сьогоднішній акт визнання відображає давню відданість Австралії дводержавному врегулюванню, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів".

