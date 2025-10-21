Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали.

"Сьогодні ми оголосили, що разом створюватимемо більше речей – використовуючи критично важливі корисні копалини Австралії для забезпечення американських технологій. Величезні інвестиції обох наших країн в Австралію. І захопливий новий розділ у нашій спільній історії", - написав він у соцмережі Х.

Албаніз наголосив, що протягом десятиліть союз Австралії та США підтримував безпеку та процвітання. "Наше партнерство міцне. І я тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, разом з президентом Трампом, будуємо його на майбутньому", - зазначив він.

Він подякував Трампу за теплий прийом в Білому домі. "Працюючи разом, ми зможемо реалізовувати поставки як до Австралії, так і до США", - вважає Албаніз.

Також Албаніз зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Сьогодні ввечері я зустрівся з Державним секретарем США @marcorubio для зміцнення нашої спільної роботи заради кращого майбутнього як для наших країн, так і для Індо-Тихоокеанського регіону. Разом Австралія та Америка вже понад століття є силою добра у світі", - додав він.

