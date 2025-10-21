Інтерфакс-Україна
04:45 21.10.2025

США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали

Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали.

"Сьогодні ми оголосили, що разом створюватимемо більше речей – використовуючи критично важливі корисні копалини Австралії для забезпечення американських технологій. Величезні інвестиції обох наших країн в Австралію. І захопливий новий розділ у нашій спільній історії", - написав він у соцмережі Х.

Албаніз наголосив, що протягом десятиліть союз Австралії та США підтримував безпеку та процвітання. "Наше партнерство міцне. І я тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, разом з президентом Трампом, будуємо його на майбутньому", - зазначив він.

Він подякував Трампу за теплий прийом в Білому домі. "Працюючи разом, ми зможемо реалізовувати поставки як до Австралії, так і до США", - вважає Албаніз.

Також Албаніз зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Сьогодні ввечері я зустрівся з Державним секретарем США @marcorubio для зміцнення нашої спільної роботи заради кращого майбутнього як для наших країн, так і для Індо-Тихоокеанського регіону. Разом Австралія та Америка вже понад століття є силою добра у світі", - додав він.

Джерело: https://x.com/AlboMP/status/1980379197815333230

https://x.com/AlboMP/status/1980325258528993766

https://x.com/AlboMP/status/1980418575761609055

Теги: #метали #австралія #угода #сша

