12:29 26.09.2025

УЧХ та МЗС Австралії обговорили гуманітарну співпрацю

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та представники міністерства закордонних справ Австралії обговорили питання подальшої співпраці.

“Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Австралії в Україні Полом Леманном та представниками міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії. Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні виклики, з якими сьогодні стикається Україна, роботу Українського Червоного Хреста у відповідь на них, а також можливості для подальшої співпраці й підтримки”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Крім того, сторони розглянули можливість подальшого обміну досвідом у сфері ментальної підтримки рятувальних служб і реалізації програм для ветеранів.

 

 

