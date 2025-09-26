УЧХ та МЗС Австралії обговорили гуманітарну співпрацю
Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та представники міністерства закордонних справ Австралії обговорили питання подальшої співпраці.
“Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Австралії в Україні Полом Леманном та представниками міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії. Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні виклики, з якими сьогодні стикається Україна, роботу Українського Червоного Хреста у відповідь на них, а також можливості для подальшої співпраці й підтримки”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.
Крім того, сторони розглянули можливість подальшого обміну досвідом у сфері ментальної підтримки рятувальних служб і реалізації програм для ветеранів.