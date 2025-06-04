Інтерфакс-Україна
Політика
18:50 04.06.2025

Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

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Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив у продовженні підтримки України на тлі того, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф нещодавно оголосив про відставку уряду.

"Ми в Нідерландах маємо нову політичну ситуацію з учорашнього дня, але щодо міжнародної безпеки, щодо оборони, нашої підтримки України, - позиція уряду Нідерландів залишиться незмінною. Наші зусилля залишаться незмінними. Тож, по суті, ми продовжуватимемо працювати як завжди, можна сказати", - сказав він під час спілкування з журналістами перед зустріччю у форматі "Рамштайн" у середу.

Брекельманс наголосив, що "міжнародні загрози залишаються тими ж", і "щоб захистити себе та зміцнити як військові сили, так і наш альянс, нам потрібно продовжувати важливу роботу, яку ми виконуємо".

Теги: #нідерланди #брекельманс #рамштайн

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