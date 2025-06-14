Інтерфакс-Україна
Події
11:50 14.06.2025

Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція

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Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула дитина та поранено чотирьох людей, повідомляє Нацполіція у суботу.

Від російських атак потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Новодмитрівка, Черешеньки, Микільське, Берислав, Новоолександрівка, Дудчани, Томарине. Серед пошкоджених цивільних об'єктів - багатоквартирний та шість приватних будинків, АЗС, газопровід, школа, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

"У Білозерці через скид вибухівки з БпЛА постраждав 58-річний чоловік. Медична допомога знадобилася й 49-річному місцевому жителю, який 12-го червня потрапив під артобстріл. У лікарні помер 11-річний хлопчик, який 11-го червня на власному подвір’ї отримав тяжкі поранення внаслідок атаки російського дрона", - зазначає поліція.

По медичну допомогу звернувся 70-річний житель Дудчан, який 12-го червня постраждав внаслідок артобстрілу.

До лікарні доправили і 66-річного жителя Садового, який 7 червня потрапив під дроновий удар ворога.

У Черешеньках внаслідок скиду з БпЛА згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.

Теги: #поранені #херсонщина #загибла #обстріли

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