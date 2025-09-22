Інтерфакс-Україна
06:38 22.09.2025

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб, загинула жінка — Федоров

Російська армія ранком понеділка завдала удару по Запоріжжю, скерувавши на місто щонайменше п’ять авіабомб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб", — зазначив він.

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок удару є загибла: "Загинула жінка. Такими є попередні трагічні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Інформація про поранених встановлюється", — повідомив начальник ОВА.

