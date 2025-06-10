Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

Через масовану комбіновану повітряну атаку в Оболонському районі столиці загинула жінка, повідомив у вівторок начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата. Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про щонайменше четверо постраждалих і численні пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в Києві у семи районах міста.

Раніше повідомлялося лише про 4 постраждалих через масовану нічну атаку БПЛА і ракет у вівторок.