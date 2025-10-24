Інтерфакс-Україна
Події
15:36 24.10.2025

Загинула керівниця платформи "Тепле місто" Оксана Бриндзак

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/warmifua

Керівниця платформи "Тепле місто" Оксана Бриндзак загинула у ДТП на 30-му році життя.

"Увечері 23 жовтня пішла з життя наша керівниця, близька подруга, наставниця Оксана Бриндзак. Людина, яка любила Івано-Франківськ, "Тепле місто", а головне – кожну людину дужче, ніж це життя. Ми збережемо її справу, її принципи, її любов до життя і людей. Ми продовжимо творити – з тією самою відданістю, з тією самою теплотою, які вона вкладала в усе, що робила", – повідомила платформа у Facebook в п'ятницю.

Бриндзак також є засновницею ГО "Старість на радість", співзасновницею проєкту Vbrani, викладала в Українському католицькому університеті.

"Тепле місто" також повідомило про скасування подій поатформи до 3 листопада.

"Тепле Місто" – інноваційна платформа для створення можливостей і суспільних трансформацій, яка спонукає прикладом Івано-Франківська зміни в Україні. За вісім років існування платформи реалізовано понад 400 проєктів та ініціатив у сфері освіти, сучасного мистецтва, нової економіки та сталої мобільності, спорту, нових медіа та урбаністики.

Теги: #тепле_місто #загибла #оксана_бриндзак

