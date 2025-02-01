Інтерфакс-Україна
Події
09:18 01.02.2025

У Харкові четверо постраждалих від ворожого удару - влада

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Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову зростає, станом на 8:15 відомо про одну загиблу і чотирьох поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок атаки на Харків одна людина загибла, а четверо поранені", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили.

За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.

Теги: #харків #постраждалі #загибла #бпла

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