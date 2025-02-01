09:18 01.02.2025
У Харкові четверо постраждалих від ворожого удару - влада
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову зростає, станом на 8:15 відомо про одну загиблу і чотирьох поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Внаслідок атаки на Харків одна людина загибла, а четверо поранені", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили.
За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.